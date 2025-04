“Fjalët e Putinit nuk besohen” – Rusia vazhdon sulmet në Ukrainë pavarësisht shpalljes së armëpushimit

Pavarësisht njoftimit të Vladimir Putin se Rusia do të ndalojë “të gjitha operacionet ushtarake” për 30 orë, një zyrtar ukrainas pretendon se armiqësitë janë ende në vazhdim.

Andriy Kovalenko, kreu i Qendrës së Ukrainës për Kundër Dezinformimit, tha se forcat ruse janë ende duke hapur zjarr pavarësisht njoftimit të Putinit.

“Rusët po përpiqen të luajnë rolin e paqebërësve, por ata tashmë kanë refuzuar një armëpushim të pakushtëzuar më 11 mars dhe tani po kryejnë një operacion informacioni – ata flasin për një armëpushim, por vazhdojnë të qëllojnë pa pushim”, tha Kovalenko.

“Qëllimi i tyre është që t’ia hedhin fajin Ukrainës”.

Bëhet e ditur se akuza të tilla kanë shoqëruar luftën që nga fillimi i saj, ku të dyja palët akuzojnë njëra-tjetrën për shkelje të marrëveshjeve të ndryshme, përcjell Telegrafi.

Së fundmi, Moska dhe Kievi kanë akuzuar njëri-tjetrin për shkelje të një marrëveshjeje për të mos sulmuar infrastrukturën energjetike – një marrëveshje që Rusia tani pretendon se nuk është më e vlefshme.

Edhe presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky deklaroi se Rusia vazhdon operacionet ushtarake në “disa sektorë të vijës së parë” pavarësisht “armëpushimit të Pashkëve” të shpallur nga Putini.

“Ne e dimë shumë mirë se si manipulon Moska dhe jemi gati për çdo gjë”, tha Zelensky.

“Forcat e mbrojtjes ukrainase do të veprojnë në mënyrë të arsyeshme – dhe do të përgjigjen. Ne do t’i përgjigjemi në mënyrë adekuate çdo sulmi rus.”

