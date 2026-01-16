Fituesja e Çmimit Nobel për Paqen nga Venezuela ia dorëzon medaljen e saj Trumpit
Udhëheqësja e opozitës venezueliane, Maria Corina Machado, ka deklaruar se ia ka dorëzuar medaljen e saj të Çmimit Nobel për Paqen presidentit Donald Trump gjatë një takimi në Shtëpinë e Bardhë. Ajo e shpjegoi këtë veprim si një njohje të angazhimit të Trumpit për lirinë e Venezuelës.
“Mendoj se sot është një ditë historike për ne, venezuelasit,” tha Machado, pas takimit të saj të parë personal me Trumpin. Ky takim ka ndodhur disa javë pasi forcat amerikane kapën presidentin venezuelian Nicolás Maduro në Karakas dhe e akuzuan atë për trafikun e drogës, sipas raportimeve të BBC.
Trump shprehu mirënjohjen e tij në një postim në mediat sociale, duke thënë se ky veprim ishte “një gjest i mrekullueshëm respekti të ndërsjellë”, transmeton Sinjali.
Megjithatë, presidenti amerikan ka refuzuar të mbështesë Machadon si udhëheqësen e re të Venezuelës, pavarësisht se lëvizja e saj pretendoi fitoren në zgjedhjet e kontestuara gjerësisht të vitit 2024.