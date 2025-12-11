Fituesi zviceran i Eurovizionit Nemo do të kthejë trofeun për shkak të vazhdimit të pjesëmarrjes së Izraelit në garë
Fituesi zviceran i Eurovizionit, Nemo Mettler, ka njoftuar se trofeu i Eurovizionit 2024 do t’i kthehet Unionit Evropian të Transmetimeve (EBU), duke theksuar se vazhdimi i pjesëmarrjes së Izraelit në garë bie ndesh me vlerat e deklaruara të Eurovizionit, transmeton Anadolu.
“Vitin e kaluar fitova Eurovizionin dhe me të mora trofeun. Edhe pse jam jashtëzakonisht mirënjohës për komunitetin rreth këtij konkursi dhe gjithçkaje që kjo përvojë më ka mësuar si person dhe artist, sot nuk ndjej më se ky trofe i takon raftit tim”, tha Nemo në rrjetin social Instagram.
Artisti kritikoi një “boshllëk” midis parimeve të Eurovizionit dhe veprimeve të EBU-së.
“Eurovizioni thotë se përfaqëson unitetin, përfshirjen dhe dinjitetin për të gjithë. Këto vlera e bënë këtë konkurs kuptimplotë për mua. Por pjesëmarrja e vazhdueshme e Izraelit, gjatë asaj që Komisioni i Pavarur Ndërkombëtar i Hetimit i OKB-së ka konkluduar si gjenocid, tregon një konflikt të qartë midis këtyre idealeve dhe vendimeve të marra nga EBU-ja”, tha këngëtari.
Ai theksoi se ky qëndrim nuk synon interpretues individual.
“Konkursi u përdor vazhdimisht për të zbutur imazhin e një shteti të akuzuar për shkelje të rënda, ndërkohë që EBU këmbënguli që Eurovizioni është ‘jo-politik’. Dhe kur vende të tëra tërhiqen për shkak të kësaj kontradikte, duhet të jetë e qartë se diçka është thellësisht e gabuar”, tha Nemo.
Kjo është arsyeja pse Nemo vendosi ta kthejë trofeun, duke shpjeguar: “Po e dërgoj trofeun tim përsëri në selinë e EBU-së në Gjenevë. Me mirënjohje dhe me një mesazh të qartë: Jeto atë që pretendon”.
Fituesi i Eurovizionit përfundoi duke u shprehur: “Nëse vlerat që festojmë në skenë nuk jetohen jashtë skenës, atëherë edhe këngët më të bukura humbasin kuptimin e tyre. Po pres momentin kur këto fjalë dhe veprime përputhen. Deri atëherë, ky trofe është i juaji”.