Fitorja e Kosovës në Suedi ia jep një tjetër goditje Serbisë në luftën për kualifikim në Kupën e Botës
Kombëtarja e Serbisë shpresonte të kishte një shans për të fituar një vend në Kupën e Botës përmes “play-off”-eve, por Kombëtarja e Kosovës ua prishi planin mbrëmë (e hënë).
Konkretisht, 16 ekipe kombëtare do të marrin pjesë në fazën eliminatore, të ndara në katër mini-grupe me nga katër ekipe secili, dhe fituesit e secilit grup do të kualifikohen për Kampionatin Botëror.
12 ekipet e dyta nga grupet kualifikuese dhe katër ekipet kombëtare më të mira nga Liga e Kombeve që nuk u renditën të parat ose të dytat në kualifikuese do të vendosen në play-off.
Serbia kishte shpresa për të siguruar një vend nga Liga e Kombeve dhe për këtë, ndër të tjera, asaj i duhej që Suedia të përfundonte midis dy ekipeve të para në grupin e saj.