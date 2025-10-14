Fitorja e Kosovës në Suedi ia jep një tjetër goditje Serbisë në luftën për kualifikim në Kupën e Botës

Fitorja e Kosovës në Suedi ia jep një tjetër goditje Serbisë në luftën për kualifikim në Kupën e Botës

Kombëtarja e Serbisë shpresonte të kishte një shans për të fituar një vend në Kupën e Botës përmes “play-off”-eve, por Kombëtarja e Kosovës ua prishi planin mbrëmë (e hënë).
Konkretisht, 16 ekipe kombëtare do të marrin pjesë në fazën eliminatore, të ndara në katër mini-grupe me nga katër ekipe secili, dhe fituesit e secilit grup do të kualifikohen për Kampionatin Botëror.
12 ekipet e dyta nga grupet kualifikuese dhe katër ekipet kombëtare më të mira nga Liga e Kombeve që nuk u renditën të parat ose të dytat në kualifikuese do të vendosen në play-off.

Serbia kishte shpresa për të siguruar një vend nga Liga e Kombeve dhe për këtë, ndër të tjera, asaj i duhej që Suedia të përfundonte midis dy ekipeve të para në grupin e saj.

MARKETING

Të ngjajshme

Ndryshim i rëndësishëm në formatin e Ligës së Kampionëve

Ndryshim i rëndësishëm në formatin e Ligës së Kampionëve

Maqedonia ndalet në barazim ndaj Kazakistanit, gjithçka vendoset ndaj Uellsit

Maqedonia ndalet në barazim ndaj Kazakistanit, gjithçka vendoset ndaj Uellsit

Një gol, tri pikë dhe një ëndërr që vazhdon, Kosova mposht Suedinë edhe si mysafir

Një gol, tri pikë dhe një ëndërr që vazhdon, Kosova mposht Suedinë edhe si mysafir

Një tjetër goditje për Juventusin – mbeti pa lojtarin kyç në mbrojtje

Një tjetër goditje për Juventusin – mbeti pa lojtarin kyç në mbrojtje

Odegaard jashtë deri pas pushimit të nëntorit, një goditje për Arsenalin dhe Artetën

Odegaard jashtë deri pas pushimit të nëntorit, një goditje për Arsenalin dhe Artetën

Leao largohet nga Kombëtarja e Portugalisë për shkak të ‘formës së dobët’

Leao largohet nga Kombëtarja e Portugalisë për shkak të ‘formës së dobët’