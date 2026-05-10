Fitore mes drithërimadh e Arsenalit, “Topçinjtë” kalojnë edhe West Ham dhe marshojnë drejt titullit

Fitore mes drithërimadh e Arsenalit, “Topçinjtë” kalojnë edhe West Ham dhe marshojnë drejt titullit

Arsenali ka arritur një fitore shumë të vështirë, por plot vlerë ndaj West Ham për ndeshjen e javës së 39-të. Fitorja 0-1 i mban “Topçinjtë” në krye, kur kanë mbetur edhe vetëm 2 javë.
Ishte një ndeshje, në të cilën skuadra e Artetës u përpoq ta dominonte, por zhbllokimi i saj erdhi vetëm në minutën e 83-të me Leandro Trossard.

Në fund West Ham arriti të shënonte me Wilson, por pas një rishimi të gjatë në VAR, goli u anulua dhe lojtarët e Artetës morën frymë thellë.

MARKETING

Të ngjajshme

Muriqi: Prisja më shumë, por pika ka vlerë të madhe

Muriqi: Prisja më shumë, por pika ka vlerë të madhe

Real Madrid publikon listën për El Clasicon, mungon Mbappe

Real Madrid publikon listën për El Clasicon, mungon Mbappe

Drita e Ramadanit për herë të dytë radhazi kampion në Kosovë

Drita e Ramadanit për herë të dytë radhazi kampion në Kosovë

Shkëndija fiton Strugën, humb thellë Shkupi

Shkëndija fiton Strugën, humb thellë Shkupi

Nuk ka fitues në ‘Anfield’, Liverpooli dhe Chelsea ndajnë pikët

Nuk ka fitues në ‘Anfield’, Liverpooli dhe Chelsea ndajnë pikët

Mourinho ka kërkuar transferimin e këtyre tre yjeve për t’u rikthyer te Real Madridi

Mourinho ka kërkuar transferimin e këtyre tre yjeve për t’u rikthyer te Real Madridi