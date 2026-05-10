Fitore mes drithërimadh e Arsenalit, “Topçinjtë” kalojnë edhe West Ham dhe marshojnë drejt titullit
Arsenali ka arritur një fitore shumë të vështirë, por plot vlerë ndaj West Ham për ndeshjen e javës së 39-të. Fitorja 0-1 i mban “Topçinjtë” në krye, kur kanë mbetur edhe vetëm 2 javë.
Ishte një ndeshje, në të cilën skuadra e Artetës u përpoq ta dominonte, por zhbllokimi i saj erdhi vetëm në minutën e 83-të me Leandro Trossard.
Në fund West Ham arriti të shënonte me Wilson, por pas një rishimi të gjatë në VAR, goli u anulua dhe lojtarët e Artetës morën frymë thellë.