Fitore e thellë e Bayern ndaj Leverkusen në Champions, një gol në fund nderon Liveepool në Paris, fiton edhe Barca

Përfunduan ndeshjet e para të këtij raundi në Uefa Champions League. Në supersfidën mes dy gjigandëve gjermanë, Bayern triumfoi pastër 3-0 ndaj Leverkusen. Kane shkëlqeu me dopietë ndërsa gol realizoi edhe Musiala. Të besuarit e Alonsos luajtën me një lojtar më pak, pas daljes me karton të kuq të Mukiele në minutën e 62’. Kështu, Bayern hedh një hap të madh drejt kualifikimit në fazën tjetër.

Në Paris, takimi PSG-Liverpool përfundoi 0-1 në favor të ekipit anglez. Për t’u theksuar një gol i anuluar i Kvaras për offside, pas 20 minutash lojë. Në minutën e 87-të, Elliot ndëshkoi kampionët e Francës, duke ngritur në festë tifozët miq.

Barcelona vuan por fiton 0-1 ndaj Benficas. Takimi u komplikua për katalanasit në minutën e 22-të, pas daljes me karton të kuq të Cubarsit. Heroi i ekipit të Flick ishte Raphinha, me golin e tij në minutën e 61-të. Me interes të madh pritet të shihen ndeshjet e kthimit.

