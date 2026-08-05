Fisnik Asllani transferohet te RB Leipzig

Fisnik Asllani transferohet te RB Leipzig

Sulmuesi kosovar, Fisnik Asllani, është shumë pranë transferimit te RB Leipzig.

MARKETING

Description of image

Sipas mediumit gjerman Sky, e ardhmja e 23-vjeçarit tashmë është vendosur dhe marrëveshja mes palëve është arritur në parim prej disa ditësh. I vetmi hap që ka mbetur është kryerja e testeve mjekësore, të cilat pritet të nisin të enjten.

Për këtë transferim ka raportuar edhe gazeta gjermane Leipziger Volkszeitung.

Asllani do të nënshkruajë kontratë me RB Leipzigun deri në verën e vitit 2031.

Sulmuesi së fundmi është stërvitur individualisht, pasi nuk ishte përfshirë në fazën përgatitore të TSG Hoffenheim për shkak të negociatave rreth largimit të tij.

Sipas raportimeve, RB Leipzig do t’i paguajë Hoffenheimit një shumë që varion mes 27 dhe 30 milionë eurove për kartonin e reprezentuesit kosovar./

MARKETING

Të ngjajshme

Arsenali gati të paguajë 80 milionë euro për Guimaraes

Arsenali gati të paguajë 80 milionë euro për Guimaraes

Gjesti i madh i Ernest Muçit për Salahun pas kalimit të tij te Trabzonspori

Gjesti i madh i Ernest Muçit për Salahun pas kalimit të tij te Trabzonspori

Mo Salah i bën një kërkesë të pazakontë Trabzonsporit menjëherë pas transferimit

Mo Salah i bën një kërkesë të pazakontë Trabzonsporit menjëherë pas transferimit

Shkëndija udhëton drejt Edinburgut, synon një tjetër hap në Evropë

Shkëndija udhëton drejt Edinburgut, synon një tjetër hap në Evropë

Mësohet arsyeja se pse Real Madridi ende nuk ka nënshkruar me Rodrin?

Mësohet arsyeja se pse Real Madridi ende nuk ka nënshkruar me Rodrin?

Gjiganti turk konfirmon marrëveshjen me Salah, sot pritet zyrtarizimi pas testeve mjekësore

Gjiganti turk konfirmon marrëveshjen me Salah, sot pritet zyrtarizimi pas testeve mjekësore