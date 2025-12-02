Fisnik Asllani tërheq interesin e klubeve të mëdha evropiane – mësohet klauzola e tij

Fisnik Asllani tërheq interesin e klubeve të mëdha evropiane – mësohet klauzola e tij

Sulmuesi i Hoffenheimit, Fisnik Asllani, po tërheq interesin e disa klubeve të mëdha evropiane, përfshirë Borussia Dortmund dhe Bayern Munchen.

Asllani, 23 vjeç, është një sulmues qendre i talentuar me kontratë të vlefshme te Hoffenheimi deri në vitin 2029, por ai ka një klauzolë lirimi që mund t’i mundësojë largimin gjatë afatit kalimtar veror të vitit të ardhshëm.

Sipas “Sky Sport”, për kartonin e tij, ekipet e interesuara duhet të paguajnë midis 25 dhe 29 milionë eurosh.

Përveç Gjermanisë, edhe disa klube nga Spanja dhe Franca po monitorojnë situatën e sulmuesit të Kosovës, ndërsa një kalim në Ligën Premier nuk konsiderohet i mundshëm në këtë moment.

Ky sezon ka filluar shumë mirë për Asllanin, i cili ka shënuar 6 gola dhe ka dhënë 3 asistime në 14 ndeshje në të gjitha garat për Hoffenheimin.

Ai ka pasur një sezon të jashtëzakonshëm edhe vitin e kaluar, kur ishte i huazuar te Elversbergu, duke realizuar 18 gola në 33 ndeshje.

Formë e mirë dhe rritje e interesit ndërkombëtar e bëjnë Asllanin një nga sulmuesit më premtues të Bundesligës, dhe shumë klube do ta ndjekin me vëmendje gjatë afatit të verës.

 

MARKETING

Të ngjajshme

FORMULA 1 / Tre pilotë për titullin që vendoset në garën e fundit, ja si janë të gjitha kombinimet

FORMULA 1 / Tre pilotë për titullin që vendoset në garën e fundit, ja si janë të gjitha kombinimet

VAR-i do të ketë autoritet edhe mbi dy vendime tjera në Kupën e Botës 2026

VAR-i do të ketë autoritet edhe mbi dy vendime tjera në Kupën e Botës 2026

Reali do t’i largojë tre futbollistë në janar, ata nuk janë në planet e Alonsos

Reali do t’i largojë tre futbollistë në janar, ata nuk janë në planet e Alonsos

Transferimi sensacional në horizont – Neymar drejt kalimit në Ligën Premier

Transferimi sensacional në horizont – Neymar drejt kalimit në Ligën Premier

Enis Bardhi shënon për Konjasporin në Kupën e Turqisë

Enis Bardhi shënon për Konjasporin në Kupën e Turqisë

Rrahmani premton edhe më shumë pasi zuri vend në ekipin më të mirë të Serie A

Rrahmani premton edhe më shumë pasi zuri vend në ekipin më të mirë të Serie A