Finlanda po transmeton energji elektrike përmes ajrit, pa tela fizike
Finlanda ka demonstruar me sukses transmetimin e energjisë elektrike pa tela, duke provuar se energjia mund të udhëtojë përmes ajrit pa pasur nevojë për kabllo apo priza fizike. Ky zhvillim konsiderohet një hap i madh drejt mënyrës se si energjia mund të shpërndahet globalisht në të ardhmen.
Shkencëtarët finlandezë përdorën valë elektromagnetike dhe sisteme të bazuara në lazer për të transmetuar energji në distancë, duke eliminuar nevojën për lidhje fizike, ndërkohë që ruhet kontrolli, efikasiteti dhe siguria e shpërndarjes.
Ky përparim shënon një moment të rëndësishëm në kërkimet për transferimin e energjisë pa tela dhe hap rrugën për përdorime të mundshme në qytete inteligjente, pajisje elektronike dhe infrastrukturë energjetike.
Teknologjia mund të sjellë ndryshime të mëdha në rrjetet elektrike, në situata emergjente apo në furnizimin me energji të zonave të izoluara, duke reduktuar kufizimet fizike dhe kostot e mirëmbajtjes.
Megjithatë, ekspertët theksojnë se përhapja në shkallë të gjerë do të kërkojë teste të mëtejshme, rregullim ligjor dhe vite zhvillimi përpara se të zbatohet globalisht.