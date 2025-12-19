Finlanda do të ashpërsojë rregullat e të ardhurave për studentët e vendeve jashtë BE-së

Qeveria e Finlandës ka njoftuar planet për të vendosur me ligj një kërkesë minimale të të ardhurave për studentët e huaj nga vendet jashtë Bashkimit Evropian (BE), transmeton Anadolu.

Duke folur në një konferencë për media, sipas transmetuesit publik “Yle”, ministri i Punësimit, Matias Marttinen, tha se masat synojnë të përgjigjen ndaj vështirësive në rritje që përjetojnë studentët që vijnë nga jashtë.

Sipas planeve, studentët që dëshirojnë të sjellin familjarët e tyre në Finlandë do të duhet të presin të paktën një vit para se të aplikojnë për ribashkim familjar.

Qeveria po shqyrton gjithashtu mundësinë e ndalimit të përdorimit të agjentëve jozyrtarë të arsimit, duke lejuar studentët të përdorin vetëm agjentët që kanë marrëveshje formale me universitetet finlandeze.

Ky vendim vjen pas një hetimi të “Yle”, i cili zbuloi se agjentët e palës së tretë të arsimit kanë shpërndarë informacione të rreme dhe mashtruese për studentët e mundshëm që paguajnë tarifat mbi jetesën dhe punësimin në Finlandë.

Sipas hetimit, informacioni i pasaktë ka pasur pasoja serioze, me disa studentë ndërkombëtarë që kanë përjetuar vështirësi të mëdha financiare dhe janë mbështetur në ndihma për të mbijetuar.

