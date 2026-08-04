Finlanda do ndërtojë depon e parë të përhershme të mbetjeve bërthamore në botë
Rregullatori i sigurisë bërthamore i Finlandës rekomandoi sot që impiantit të magazinimit të mbetjeve bërthamore Onkalo t’i jepet një licencë operimi.
Me këtë veprim, u hap rruga për zbatimin e vendimit të qeverisë që do ta bëjë këtë infrastrukturë vendin e parë të përhershëm në botë për ruajtjen e karburantit bërthamor të shpenzuar.
Posiva, pronarja e Onkalo, e cila nga ana tjetër është në pronësi të kompanive të shërbimeve Fortum dhe Teollisuuden Voima (TVO), planifikon të varrosë mbetjet bërthamore rreth 400 metra nën tokë.
Finlanda miratoi ndërtimin e projektit në vitin 2015 dhe rregullatori STUK tha në një deklaratë se kërkesat e sigurisë për dhënien e një leje operimi ishin përmbushur.
Ministria finlandeze e Çështjeve Ekonomike dhe Punësimit njoftoi se vlerësimi nga autoriteti STUK i lejon qeverisë të përpunojë kërkesën për leje operimi.
Posiva ka aplikuar për një licencë operimi deri në fund të vitit 2070.
Është hera e parë në botë që një strukturë gjeologjike për asgjësimin përfundimtar të karburantit bërthamor të shpenzuar ka përparuar në fazën e marrjes së një licence operimi, raporton autoriteti rregullator STUK.