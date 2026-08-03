Financial Times: Zjarret në Evropë, kostoja tejkalon 3 miliardë euro

Financial Times: Zjarret në Evropë, kostoja tejkalon 3 miliardë euro

Sipas një analize të Financial Times, valët e të nxehtit dhe zjarret në pyje gjatë këtij viti i kanë shkaktuar kontinentit një kosto që tejkalon 3 miliardë euro, duke nxjerrë në pah pasojat e drejtpërdrejta ekonomike të fenomeneve ekstreme.

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Që nga fillimi i sezonit të zjarreve janë djegur rreth 5 milionë hektarë tokë. Vetëm në pesë vendet më të prekura të Eurozonës – Francë, Spanjë, Portugali, Greqi dhe Rumani – kostoja e ripyllëzimit dhe restaurimit të zonave të djegura vlerësohet në 3.1 miliardë euro. Shifra tejkalon vlerësimin mesatar vjetor prej 2.5 miliardë eurosh që Komisioni Evropian llogarit për të gjithë Bashkimin Evropian.

Në këtë vlerësim nuk përfshihen dëmet në banesa, biznese, të mbjella dhe turizëm, si edhe kostot afatgjata, si rritja e primeve të sigurimit apo investimet shtesë në pajisjet për shuarjen e zjarreve.

Përveç zjarreve, mungesat e zgjatura të ujit po rëndojnë më tej ekonominë evropiane. Ulja e nivelit të lumenjve Rajn dhe Danub po pengon transportin e mallrave dhe aktivitetin industrial, ndërsa në Hungari dhe Rumani disa termocentrale bërthamore janë detyruar të kufizojnë prodhimin për shkak të mungesës së ujit për ftohjen e reaktorëve.

Në Francë, zjarret në Gironde detyruan kompani të mëdha industriale, si Safran, Dassault Aviation dhe ArianeGroup, të pezullonin përkohësisht prodhimin dhe të evakuonin objektet. Flakët prekën gjithashtu turizmin, kultivimin e butakëve në pellgun e Arcachon dhe mijëra biznese, me rreth 20 mijë sipërmarrje që ndërprenë aktivitetin.

Në Spanjë, vatrat e zjarrit janë afruar deri në 50 kilometra nga Madridi, duke shkatërruar banesa, automjete dhe sipërfaqe të mëdha bujqësore. Sipas shoqatës së fermerëve të vegjël, rreth 185 mijë hektarë tokë, kryesisht kullota, janë djegur deri më tani.

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