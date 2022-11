Financial Times: Tërheqja e Rusisë nga Kherson, është një fitore e madhe për Ukrainën

Tërheqja e ushtrisë ruse nga Kherson është një fitore e madhe për Ukrainën në betejën për juglindjen, e cila ndryshon llogaritjet për të dyja palët, shkruan Financial Times.

Kievi është ende skeptik në lidhje me deklaratat e Ministrisë së Mbrojtjes ruse, sepse ende nuk sheh shenja të tërheqjes së trupave. Megjithatë, në këtë artikull thuhet se procesi nuk do të ndodhë shumë shpejt.

Gjenerali Mark Milley thotë se Rusia ka deri në 30,000 trupa në veri të Dnieper. “Do të duhen ditë dhe ndoshta edhe javë për t’i çuar këto forca në jug të atij lumi”, pohon ai, transmeton Telegrafi.

Analistët thonë se kontrolli i qytetit do të zgjeronte shtrirjen e Kievit dhe do të dobësonte aftësinë e Rusisë për të mbajtur territorin që ajo ende kontrollon, duke përfshirë Krimenë, të cilën e aneksoi në 2014.

Kherson ndodhet 100 kilometra larg Isthmusit, i cili i jep Rusisë një korridor të ngushtë tokësor për të rimbushur trupat e saj.

Kjo do të çojë në faktin se tre rrugë të rëndësishme që kalojnë në urën tokësore dhe një numër objektesh logjistike ruse dhe depo municionesh do të jenë brenda mundësive të sistemeve të raketave me precizion të lartë që Ukraina merr nga partnerët perëndimorë, thuhet në artikull.

“Kjo do të jetë një goditje shumë e madhe për trupat ruse”, thotë Serhii Kuzan, këshilltar i Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës.

Afërsia e Forcave të Armatosura me Krimenë mund ta detyrojë Rusinë të zhvendosë më shumë forca në jug për të mbrojtur afrimet drejt gadishullit, nga i cili Vladimir Putin nuk do të donte kurrë të tërhiqej, shkruan FT.

Prandaj, thonë ekspertët, shumë varet nga mënyra se si Rusia tërheq trupat nga Kherson. Tërheqja nga rajoni i Kharkiv, për shembull, ishte kaotike dhe e shoqëruar me humbje.

“Nëse Rusia mund të tërheqë njësitë e saj pa viktima të konsiderueshme, ka të ngjarë të jetë në një pozicion më të fortë për të mbajtur linjat aktuale të frontit”, tha Rob Lee, një bashkëpunëtor i lartë në Institutin Amerikan për Studime të Politikës së Jashtme. “Kjo është arsyeja pse [si] bëhet derivimi është kritike”.

Këtë e kupton edhe ushtria ukrainase. Javën e kaluar, ministri i Mbrojtjes Oleksiy Reznikov deklaroi se rusët janë “gati për një tjetër akt të vullnetit të mirë në lidhje me bregun e djathtë të Dnieper”.

“Por për këtë ata do të duhet të humbasin një pjesë të potencialit të tyre për shkak të veprimeve të duhura të Forcave tona të Armatosura”, tha ai.

Megjithatë, edhe nëse konflikti në Ukrainën juglindore arrin në ngërç këtë dimër, siç supozojnë disa zyrtarë perëndimorë, rimarrja e Khersonit do t’i japë Kievit fuqinë për të rritur furnizimin me armë dhe municione, si dhe mbështetjen financiare, përfundon artikulli.