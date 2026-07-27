“Financial Times”: BE po kërkon mënyra për të kufizuar vetot e shteteve anëtare

“Financial Times”: BE po kërkon mënyra për të kufizuar vetot e shteteve anëtare

Bashkimi Evropian po shqyrton mënyra për t’i bërë shtetet anëtare më pak të prirura të përdorin veton në negociata dhe, pas disa javësh, Greqia bllokoi miratimin e paketës së 21-të të sanksioneve kundër Rusisë, duke kërkuar një përjashtim për anijet Dinagas, shkruan sot “Financial Times”.

MARKETING

Description of image

Athina ka kërkuar prej javësh një përjashtim nga sanksionet për anijet Dinagas që të vazhdojnë transportin e gazit natyror të lëngshëm rus (LNG) fitimprurës, si kusht që Greqia të bjerë dakord për një sërë masash të tjera që synojnë sistemin financiar të Rusisë dhe të ardhurat nga eksporti i naftës.

Sipas gazetës, tre zyrtarët thanë se aktualisht po punohet për të gjetur mënyra për të kufizuar taktikën, e cila po bëhet gjithnjë e më e zakonshme në negociatat e sanksioneve të BE-së, ndërsa shtetet anëtare kërkojnë të mbrojnë kompanitë që ende bëjnë biznes me Rusinë.

MARKETING

Të ngjajshme

Britania forcon mbështetjen për Kievin, Burnham i premton Zelenskyt teknologji ushtarake

Britania forcon mbështetjen për Kievin, Burnham i premton Zelenskyt teknologji ushtarake

Trump hedh poshtë kundërshtimin izraelit ndaj shitjes së mundshme të avionëve F-35 Turqisë

Trump hedh poshtë kundërshtimin izraelit ndaj shitjes së mundshme të avionëve F-35 Turqisë

BDI: VLEN në panik, kur nuk i ke numrat, i porosit anketat

BDI: VLEN në panik, kur nuk i ke numrat, i porosit anketat

Zjarre masive në Portugali, mbi 1 mijë zjarrfikës në terren për përballimin e flakëve

Zjarre masive në Portugali, mbi 1 mijë zjarrfikës në terren për përballimin e flakëve

Valë e re e të nxehtit, zjarrfikësit luftojnë me flakët në Spanjë, 750,000 hektarë të shkrumbuar

Valë e re e të nxehtit, zjarrfikësit luftojnë me flakët në Spanjë, 750,000 hektarë të shkrumbuar

“Turqia po kontribuon në mënyrë strategjike në arkitekturën e ardhshme të sigurisë së NATO-s”

“Turqia po kontribuon në mënyrë strategjike në arkitekturën e ardhshme të sigurisë së NATO-s”