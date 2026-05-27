Finalja e Conference League, Crystal Palace dhe Rayo Vallecano “në luftë” për trofeun
Crystal Palace F.C. dhe Rayo Vallecano do të shkruajnë historinë sonte, teksa për herë të parë përballen mes vete në finalen e UEFA Europa Conference League. Për të dy klubet, kjo është finalja e parë evropiane në histori, një arritje e jashtëzakonshme duke pasur parasysh se ndodhen vetëm në sezonin e tyre të dytë në skenën ndërkombëtare.
Skuadra angleze, e drejtuar nga trajneri Oliver Glasner, e mbylli sezonin në pozitën e 10-të në Premier League, por në Evropë tregoi një fytyrë krejt tjetër. “Shqiponjat” siguruan finalen pasi eliminuan me radhë HŠK Zrinjski Mostar, AEK Larnaca FC, ACF Fiorentina dhe FC Shakhtar Donetsk.
Në anën tjetër, Rayo Vallecano zhvilloi një sezon shumë të mirë në La Liga, duke e përfunduar kampionatin në vendin e pestë dhe duke luajtur një raund më pak në fazën nokaut të garës. Klubi spanjoll siguroi finalen pasi eliminoi Samsunspor, AEK Athens F.C. dhe RC Strasbourg Alsace.
Finalja e madhe do të zhvillohet sonte në Leipzig, me fillim nga ora 21:00. UEFA ia ka besuar drejtimin e kësaj sfide arbitrit italian Maurizio Mariani, i cili këtë sezon ka gjykuar edhe disa prej ndeshjeve më të rëndësishme të UEFA Champions League, përfshirë duelet mes Real Madrid CF dhe Manchester City F.C., si dhe Liverpool F.C. kundër Paris Saint-Germain F.C..