Finalja e Conference League, Crystal Palace dhe Rayo Vallecano “në luftë” për trofeun

Finalja e Conference League, Crystal Palace dhe Rayo Vallecano “në luftë” për trofeun

Crystal Palace F.C. dhe Rayo Vallecano do të shkruajnë historinë sonte, teksa për herë të parë përballen mes vete në finalen e UEFA Europa Conference League. Për të dy klubet, kjo është finalja e parë evropiane në histori, një arritje e jashtëzakonshme duke pasur parasysh se ndodhen vetëm në sezonin e tyre të dytë në skenën ndërkombëtare.

Kur'ban Bajram banner

Skuadra angleze, e drejtuar nga trajneri Oliver Glasner, e mbylli sezonin në pozitën e 10-të në Premier League, por në Evropë tregoi një fytyrë krejt tjetër. “Shqiponjat” siguruan finalen pasi eliminuan me radhë HŠK Zrinjski Mostar, AEK Larnaca FC, ACF Fiorentina dhe FC Shakhtar Donetsk.

Në anën tjetër, Rayo Vallecano zhvilloi një sezon shumë të mirë në La Liga, duke e përfunduar kampionatin në vendin e pestë dhe duke luajtur një raund më pak në fazën nokaut të garës. Klubi spanjoll siguroi finalen pasi eliminoi Samsunspor, AEK Athens F.C. dhe RC Strasbourg Alsace.

Finalja e madhe do të zhvillohet sonte në Leipzig, me fillim nga ora 21:00. UEFA ia ka besuar drejtimin e kësaj sfide arbitrit italian Maurizio Mariani, i cili këtë sezon ka gjykuar edhe disa prej ndeshjeve më të rëndësishme të UEFA Champions League, përfshirë duelet mes Real Madrid CF dhe Manchester City F.C., si dhe Liverpool F.C. kundër Paris Saint-Germain F.C..

MARKETING

Të ngjajshme

Modric po mendon seriozisht tërheqjen nga futbolli, fundi mund të jetë në Botërorë

Modric po mendon seriozisht tërheqjen nga futbolli, fundi mund të jetë në Botërorë

Thunder një fitore larg finales së NBA-së, Spurs të revoltuar me gjykimin

Thunder një fitore larg finales së NBA-së, Spurs të revoltuar me gjykimin

The Athletic: Granit Xhaka, transferimi i sezonit në Angli

The Athletic: Granit Xhaka, transferimi i sezonit në Angli

Një letër që thyen zemrën: Muriqi i drejtohet tifozëve të Mallorcës pasi ranë nga liga

Një letër që thyen zemrën: Muriqi i drejtohet tifozëve të Mallorcës pasi ranë nga liga

Jose Mourinho i dërgon Real Madridit një dokumente me 4-6 transferime të kërkuara këtë verë

Jose Mourinho i dërgon Real Madridit një dokumente me 4-6 transferime të kërkuara këtë verë

Iraola kandidat kryesor për stolin e Milanit

Iraola kandidat kryesor për stolin e Milanit