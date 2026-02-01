Finale e jashtëzakonshme, Danimarka kampione e Evropës

Finale e jashtëzakonshme, Danimarka kampione e Evropës

Danimarka ka dëshmuar sërish se është Kombëtarja më e mirë e hendbollit, duke u kurorëzuar me titullin e kampionit të Evropës.

Në finalen e jashtëzakonshme në Herning, danezët fituan ndaj Gjermanisë me rezultat 34:27.

Për Danimarkën është titulli i tretë i Evropës. Të parin e kishte fituar në vitin 2008, kurse të dytin në vitin 2012. Në Evropianin e kaluar, në vitin 2024, ishte mposhtur në finale.
Simon Pytlick ishte më efikasi te Danimarka me tetë gola. Nga shtatë i shënuan Mathias Gidsel dhe Johan Hansen. Kevin Moller i bëri tetë pritje, kurse Emil Nielsen shtatë.

Te Gjermania nga pesë gola i shënuan Johannes Golla, Juri Knorr e Marko Grgiq. Portieri Andreas Wolff ishte i jashtëzakonshëm me plot 14 pritje.
Danimarka tani i ka dy tituj olimpikë, katër tituj të botës dhe tre tituj të Evropës.

Gjermania u kthye në finale të Evropianit pas 10 vjetësh. Mbetet me dy tituj kontinentalë, të fundit në vitin 2016.
Medalja e bronztë i takoi Kroacisë, që për vend të tretë fitoi 34:33 ndaj Islandës.

MARKETING

Të ngjajshme

Inter fitoi edhe te Cremonese, përforcohet pozita e parë

Inter fitoi edhe te Cremonese, përforcohet pozita e parë

Çështja Romagnoli-Lazio; prapakthehu i bujshëm prej 18 milionë eurosh I futbollistit që bllokon merkaton

Çështja Romagnoli-Lazio; prapakthehu i bujshëm prej 18 milionë eurosh I futbollistit që bllokon merkaton

Juventus transferon Jeremi Bogan

Juventus transferon Jeremi Bogan

Gabon Bayern Munichu, ndalet nga Hamburgu

Gabon Bayern Munichu, ndalet nga Hamburgu

(VIDEO) Debutim i çmendur i Asllanit te Beşiktaş: Asist dhe karton i kuq në 5 minuta

(VIDEO) Debutim i çmendur i Asllanit te Beşiktaş: Asist dhe karton i kuq në 5 minuta

Gjiganti anglez bën çmendurinë – ofron 80 milionë euro për transferimin e Ferran Torres

Gjiganti anglez bën çmendurinë – ofron 80 milionë euro për transferimin e Ferran Torres