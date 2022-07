Fillon takimi Kovaçevski- Sela për propozimin francez

Në Klubin e deputetëve ka filluar takimi i kryeministrit Dimitar Kovaçevski me liderin e Aleancës për Shqiptarët, Ziadin Sela, në lidhje me propozimin francez për fillimin e negociatave të Maqedonisë së Veriut me BE-në.

Konsultimet për propozimin francez filluan së pari me partnerët e koalicionit në Qeveri, prej të cilëve një pjesë u deklaruar se e mbështesin, ndërsa një pjesë pritet që ta bëj ditët në vazhdim.

Kryeministri ka realizuar takimi konsultative edhe me korin diplomatik, sektorin qytetar, ekspertët dhe mediat.