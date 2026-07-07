Fillon samiti i NATO-s në Ankara

Fillon samiti i NATO-s në Ankara

Samiti i NATO-s i vitit 2026 fillon sot në kryeqytetin turk, Ankara, duke mbledhur udhëheqës nga 32 shtete anëtare dhe disa vende partnere për diskutime të nivelit të lartë gjatë dy ditëve të ardhshme.

Shpenzimet e mbrojtjes, mbështetja afatgjatë për Ukrainën dhe përpjekjet për të forcuar kapacitetin industrial të mbrojtjes të aleancës pritet të dominojnë diskutimet.

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte dhe zyrtarë të tjerë thonë gjithashtu se Evropa dëshiron të tregojë se po i mban premtimet për të rritur shpenzimet e mbrojtjes, me marrëveshje të mëdha armësh që pritet të shpallen gjatë samitit.

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