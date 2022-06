Fillon protesta e VMRO-DPMNE-së

Nën moton “Protestë për Ndryshim- Shumë Është”, para disa minutave ka nisur protesta e VMRO-DPMNE-sw.

Partia opozitare, vendimin për protestën e mori më datën 17 të muajit të kaluar, duke dërguar kritika për pushtetin për siç thanë ata, paaftësinë e përballjes me krizën ekonomike dhe financiare e shoqëruar me rritje të vazhdueshme të çmimeve dhe përqindje të lartë të inflacionit, rritje të borxhit publik, diplomaci joefikase dhe jo përgjegjëse për fillimin formal të bisedimeve për anëtarësim me BE-në.

VMRO, edhe në këtë protestë do të kërkojë zgjedhje të parakohshme parlamentare, me qëllim që të ndodhë ndryshimi.