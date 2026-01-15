Fillon procesi për zgjedhjen e prokurorit të ri publik, Kuvendi shpall konkursin

Procesi për zgjedhjen e prokurorit të ri publik ka filluar, me Kuvendin që ka shpallur konkursin. Pas skadimit të afatit dhe kryerjes së përzgjedhjes administrative, Këshilli i Prokurorëve Publikë do të duhet të japë një mendim pozitiv ose negativ për kandidatët që plotësojnë kushtet.

Pastaj, nga ata që kanë vlerësim pozitiv, Qeveria do të zgjedhë njërin dhe do t’ia paraqesë propozimin Kuvendit.

Pasardhësi i Kocevskit do të zgjidhet me shumicë të thjeshtë prej 61 votash.

Së shpejti do të zgjidhet edhe kryetar i ri i Prokurorisë së Shkupit. Pesë kandidatë kanë aplikuar për të pasuar Bubevskin. Seanca e këshillit është planifikuar për të martën.

