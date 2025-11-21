Fillon procedura për mbledhjen e nënshkrimeve për kandidatët e pavarur për kryetarë komunash në Gostivar, Vrapçishtë, Mavrovë dhe Rostushe dhe Qendër Zhupë
Sot fillon procedura për mbledhjen e nënshkrimeve për kandidatët e pavarur për kryetarë komunash në komunat Gostivar, Vrapçishte, Mavrovë dhe Rostushe dhe Qendër Zhupë, kumtoi Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve (KSHZ).
Mbledhja e nënshkrimeve do të bëhet para personave zyrtarë të departamentit rajonal kompetent dhe zyrës së KSHZ-së dhe para noterit kompetent, çdo ditë pune në periudhën e kohës së rregullt të punës nga ora 08:30 deri në 16:30, ndërsa ditën e fundit (30 nëntor 2025) deri në orën 24:00.