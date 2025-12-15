Fillon Konkursi i Leximit të Librave “E Ardhme e Ndriçuar”
Kanë filluar aplikimet për Konkursin e Leximit të Librave “E Ardhme e Ndriçuar”, i cili synon të inkurajojë të rinjtë drejt leximit. Në konkurs, nxënësit që do të lexojnë librin e përcaktuar “Të Shohësh Prej Mollës” dhe do të marrin pjesë në provim, do të kenë mundësinë të vlerësojnë njohuritë dhe aftësinë e tyre të të kuptuarit.
Për fituesit e konkursit do të ndahen çmime monetare: çmimi i parë 500 €, çmimi i dytë 400 € dhe çmimi i tretë 300 €. Afati i aplikimit është deri më 18 dhjetor 2025, ndërsa provimi i konkursit do të zhvillohet më 28 dhjetor 2025.
Për kalendarin e konkursit, pikat e furnizimit me libra dhe detajet e aplikimit, mund të vizitoni faqen www.eardhmendricuar.com