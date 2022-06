Fillon dhënia e maturës shtetërore për 15 899 kandidatë

Në orën 10 të ditës së sotme në shkollat ​​e mesme anembanë vendit do të fillojë dhënia e provimit të parë të jashtëm – Gjuhë amtare dhe letërsi nga matura shtetërore për vitin shkollor 2021/2022.

Sipas të dhënave të Qendrës Shtetërore të Provimeve (QDF), në testin e gjuhës maqedonase janë regjistruar 11 060 maturantë, për gjuhën shqipe 4308 dhe për gjuhën turke 313.

Këtë vit për provimin e maturës kanë aplikuar 15.899 nxënës që kanë mbaruar shkollën e mesme, i cili është kusht për t’u regjistruar në fakultet. Prej tyre 7135 janë të shkollave të mesme, 8504 nga shkollat ​​profesionale dhe 260 nga shkollat ​​artistike.

Provimi i dytë i jashtëm do të jepet më datë 13 qershor në orën 10:00. Është zgjedhur nga studentët, ndërsa këtë vit më të aplikuarit për testin e gjuhës angleze – 14 320 kandidatë. 1231 do të marrë matematikë, 118 do të marrë gjermanisht, 30 do të marrë frëngjisht, 10 do të marrë rusisht, 15 do të marrë filozofi dhe 100 do të marrë estetikë.