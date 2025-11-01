Fillon aplikimi për shujtën studentore për vitin akademik 2025/2026, për herë të parë ndahen edhe 15 bursa për studime për gjuhën maqedonase

Prej sot e deri më 15 nëntor do të zgjatë aplikimi për bursa studentore për vitin akademik 2025/2026. Ministria e Arsimit dhe Shkencës kumtoi se studentët mund të aplikojnë në konkurs për katër kategori të bursave.

Për herë të parë Ministria shpalli edhe Konkurs për ndarjen e 15 bursave për studentë të rregullt të regjistruar në vitin e parë të programeve studimore për gjihë maqedonase për vitin 2025/2026, për të cilin paraqitja është gjithashtu prej 1 deri më 15 nëntor.

Këto bursa ndahen në bazë të dispozitës së Ligjit për përdorimin e gjuhës maqedonase dhe janë me qëllim që t’i stimulojnë nxënësit e viteve të katërta të arsimit të mesëm të regjistrohen në programe studimore për gjuhë maqedonase.

Në konkursin e shpallur janë cekur kushtet dhe dokumentet e nevojshme për këtë bursë për të cilën shuma mujore do të jetë 6.050 denarë dhe shfrytëzuesit do ta marrin nëntë muaj gjatë vitit studimor.

Lista e kandidatëve të cilëve u ndahet bursa do të shpallet në ueb-faqen e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës (www.mon.gov.mk)

Studentët e interesuar të paraqiten për ndonjërën nga bursat e MASH-it dhe të cilët i përmbushin kushtet nga konkurset mund të aplikojnë vetëm në mënyrë elektronike përmes platformës: www.e-uslugi.mon.gov.mk

Studentët kanë të drejtë të paraqiten vetëm për një lloj të bursës nga MASH-i.

