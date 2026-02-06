Filloi pagesa e të drejtave sociale dhe të mbrojtjes së fëmijëve në RMV

Filloi pagesa e të drejtave sociale dhe të mbrojtjes së fëmijëve në RMV

Ministria e Politikës Sociale, Demografisë dhe të Rinjve njofton se sot, më 6 shkurt 2026, filloi pagesa e të drejtave sociale, të fëmijëve dhe të mbrojtjes civile për muajin janar të këtij viti.

Përfituesit e të drejtave monetare, të cilët posedojnë kartelë debitore do të mund të tërheqin para në bankomatet e bankave, t’i shfrytëzojnë mjetet për pagesa pa para të gatshme në rrjetin e shitjeve ose përmes bankave elektronike dhe atyre mobile.

Po ashtu, përfituesit, të cilët nuk përdorin kartela, nga sot, do të jenë në gjendje t’i tërheqin mjetet e tyre nga të gjitha filialet dhe ekspoziturat e hapura të bankave.

