Filloi marshi protestues për Rexhail Qerimin

Nga sheshi “Skënderbeu” në Shkup ka filluar protesta e familjarëve të Rexhail Qerimit, tani më i ndjerë, i cili ishte i akuzuar me burgim të përjetshëm në rastin “Alfa”.

“Të dashur bashkatdhetarë, ju njoftojmë se me datë 04.02.2022, të premten në ora 13:30 do të mblidhemi në sheshin “Skënderbeu” ku do ta fillojmë marshin në nder të Rexhail Qerimit dhe do të kërkojmë hetim ndërkombëtar në zyrat e BE-së për vdekjen e dyshimtë”, shkroi ditë më herët vëllai i të ndjerit, Jetulla Qerimi.