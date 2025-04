Filloi linja e re ajrore nga Shkup-Paris (Orli), fluturime me “Izixhet” çdo të mërkurë dhe të shtunë

Në aeroportin ndërkombëtar të Shkupit mëngjesin e sotëm do të aterojë aeroplani i kompanisë me buxhet të ulët “Izixhet”, me çka zyrtarisht shënohet fillimi i linjës së re ajrore nga aeroporti “Orli” i cili ndodhet rreth 20 kilometra nga qendra e Parisit.

Nga TAV Maqedoni thonë se me këtë linjë të re ajrore, udhëtarët në aeroportin e Shkupit do të kenë përfitim të udhëtojnë në një nga aeroportet më të frekuentuara në Francë, i cili ofron fluturime të shumta vendore dhe evropiane.

“Izixhet” hyri në tregun e Maqedonisë në nëntor të vitit 2021.

Krahas kompanisë “Izixhet”, linjë ajrore nga Shkupi për në kryeqytetin francez ofron dhe kompania “Vizer” deri në aeroportin “Bove”, larg 90 kilometra larg nga Parisi.

Me orarin veror të fluturimeve që hyri në fuqi këtë fundjavë, nga Aeroporti i Shkupit operojnë 16 linja ajrore deri në 47 destinacione të rregullta, ndërsa tre operojnë me 10 fluturime çarter.

MARKETING