Filloi gjykimi për vrasjen e gruas 79-vjeçare në Shtip, i akuzuari nuk e pranon fajin

Filloi gjykimi për vrasjen e gruas 79-vjeçare në Shtip, i akuzuari nuk e pranon fajin

Në Gjykatën Themelore Shtip sot fillon gjykimi kundër 74-vjeçarit Denis Asanov, i akuzuar për vrasje të 79-vjeçares B.N. nga Shtipi. I akuzuari Asanov nuk e pranon fajin për veprën për të cilën akuzohet.

Vrasja ndodhi vitin e kaluar, ndërsa një pjesë e trupit të gruas së ndjerë ishte gjetur e varrosur në oborrin e shtëpisë së të akuzuarit. Sipas rrëfimit të cilin e kishte dhënë para Prokurorisë Themelore Publike në Shtip, motivet ishin xhelozi dhe mosmarrëveshje në dashuri. Gruaja e vrarë kërkohej disa ditë, ndërsa zhdukjen e saj e kishte denoncuar motra e saj.

Sipas të dhënave nga MPB, më 24 tetor 2025, motra 84-vjeçare e viktimës kishte denoncuar se B.N. ishte zhdukur. Më 10 nëntor, me urdhër gjyqësor, ishte kryer bastisje në shtëpinë e të akuzuarit Asanov, me çka ishin gjetur gjurmë të gjakut dhe gjëra të tjera në lidhje me vrasjen.

Pas bastisjes, i akuzuari ishte privuar nga liria dhe i ishte shqiptuar masa e paraburgimit. Ekspertizat shtesë dhe bisedat me të akuzuarin shkaktuan sqarime të hollësishme për mënyrën e kryerjes së veprës penale, theksohet në kumtesën e MPB-së të publikuar më 16 nëntor 2025.

MARKETING

Të ngjajshme

Sanchez godet SHBA-në dhe Izraelin: Po e fusni botën në një luftë pa kthim

Sanchez godet SHBA-në dhe Izraelin: Po e fusni botën në një luftë pa kthim

Rritje e PBB-së prej 3,8 për qind në tremujorin e fundit të vitit të kaluar

Rritje e PBB-së prej 3,8 për qind në tremujorin e fundit të vitit të kaluar

Nesër mot i vranët me shi lokal, pastaj me diell dhe i ngrohtë deri 18 gradë

Nesër mot i vranët me shi lokal, pastaj me diell dhe i ngrohtë deri 18 gradë

Shtetas nga Maqedonia e Veriut dhe vendeve fqinje janë evakuuar nga Izraeli, kanë arritur në Beograd

Shtetas nga Maqedonia e Veriut dhe vendeve fqinje janë evakuuar nga Izraeli, kanë arritur në Beograd

ISHP: Në Maqedoni 13.7 përqind e fëmijëve janë obezë

ISHP: Në Maqedoni 13.7 përqind e fëmijëve janë obezë

LSDM: Pas ngjarjes tragjike në Shkup kërkojmë dorëheqjen e Toshkovskit

LSDM: Pas ngjarjes tragjike në Shkup kërkojmë dorëheqjen e Toshkovskit