Fillkov: Ende nuk kemi nominime nga Kuvendi për grupin punues për Kodin Zgjedhor
Në Ministrinë e Drejtësisë ende nuk kanë mbërritur nominime për formimin e grupit punues, konfirmoi dje në një konferencë për shtyp ministri i Drejtësisë, Igor Fillkov, duke iu përgjigjur pyetjes së gazetarëve në lidhje me Kodin Zgjedhor.
“Janë dërguar dy letra në Kuvend. Njëra është e datës 31 dhjetor të vitit 2025, ndërsa tjetra më 20 janar. Presim që Kuvendi t’i përgjigjet letrës sonë me të cilën kërkojmë nominimin e dy përfaqësuesve të secilës prej partive parlamentare dhe deputetëve të pavarur, pas së cilës do të formojmë një grup pune që do të vazhdojë me përgatitjen e Kodit Zgjedhor”, theksoi Fillkov.
Kodi Zgjedhor, theksoi ai, është një zgjidhje ligjore që ka pësuar rreth 40 ndryshime që nga miratimi i tij, përfshirë edhe këto zgjedhje, të cilat, për shkak të qasjes së tyre të pjesshme, krijojnë mospërputhje në të gjithë ligjin.
“Për miratimin e tij kërkohet konsensus politik nga të gjitha partitë”, shtoi Fillkov.