Fillet e antagonizmit dhe vizioni i hegjemonisë rajonale

“Ai që nuk ndien keqardhje për shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik, nuk ka zemër, mirëpo ai që dëshiron ta ringjallë në formën e mëparshme, nuk ka kokë”. (Vladimir Vladimiroviç Putin)

Shkruan: Muhamed JASHARI, Shkup

Shkëndijat e para të acarimit të raporteve ndërmjet Rusisë dhe vendeve perëndimore erdhën atëherë kur në disa shtete post-sovjetike (Ukrainë e Gjeorgji, por edhe në vende të Azisë Qendrore) filluan të ashtuquajturat revolucione me ngjyrë. Në perceptimin rus, revolucionet me ngjyrë kishin rrezik të sjellin ndryshim regjimi – regimechange – dhe, rrjedhimisht, ta zvogëlonin stabilitetin dhe ndikimin rus në rajon.

Vladislav Surkov – njëherazi ish zëvendësshef i administratës presidenciale të presidentit Vladimir Putin, në artikullin “Natsionalizatsiya budushchego / Nacionalizimi i së Ardhmes”, botuar në vitin 2006, pohon se mungesa e sovranitetit real tek një popull i caktuar, detyrimisht e vendos atë popull nën përkujdesjen e popujve të tjerë. Prandaj, sipas tij, përhapja e revolucioneve dhe demokracive të drejtuara (nga jashtë) është realitet i natyrshëm në mesin e vendeve të këtilla. Në këtë drejtim, revolucionet, të cilat morën hov në vendet fqinje të Rusisë, Surkovi i shihte pikërisht si mungesë të posedimit të sovranitetit të vërtetë real.

Çdo revolucion dhe ndryshim regjimi në hapësirë post-sovjetike shkaktoi frikë tek Kremlini zyrtar për dy arsye kryesore: e para, se mos vallë një valë e revolucionit do të mund të përhapej në Rusi dhe, së dyti, nëpërmjet revolucioneve dhe përmbysjes së regjimeve, Perëndimi do të fitonte sfera të reja të ndikimit.

Gjatë qëndrimit dydekadash të presidentit Putin në krye të shtetit – nga viti 2008 deri në vitin 2012 kryeministër – fjalimi i tij në Konferencën e 43-të të Sigurisë në Munih në shkurt të vitit 2007, la gjurmë në historinë e tërë të raporteve ndërmjet Rusisë dhe Perëndimit. Një ndër pikat më të nxehta, që zuri vend në fjalimin e Munihut, pa dyshim ishte kundërshtimi i mëtejmë i zgjerimit të NATO-s, aktualiteti i së cilës qëndron edhe sot e kësaj dite. Në botëkuptimin e establishmentit rus, në krye me presidentin Putin, zgjerimi i NATO-s “…përfaqëson një provokim serioz që e ul nivelin e besimit të ndërsjellë” (cit.).

Xhorxh Fridman, duke e komentuar fjalimin e presidenti rus në Munih vuri në dukje se: “…Rusia e ripërkufizoi zyrtarisht veten si fuqi e madhe dhe kjo shënoi pikënisje në lidhje me mënyrën se si ajo (Rusia) e portretizoi veten në arenën ndërkombëtare”.

Kundërshtimi i vazhdueshëm i zgjerimit të NATO-s drejt lindjes ka të bëjë me faktin që kësisoj NATO në Federatën Ruse perceptohet si organizatë e cila përmes zgjerimi depërton në zonën e ndikimit politik, ekonomik dhe ushtarak rus.

Rusia mbante qëndrim negativ ndaj zgjerimit të NATO-s, veçanërisht ndaj anëtarësimit të Ukrainës dhe Gjeorgjisë në aleancë, aspirata për anëtarësim e të cilëve u mirëprit edhe në samitin e në NATO-s në Bukuresht në prill të vitit 2008. Aspirata për anëtarësim në NATO e Ukrainës dhe Gjeorgjisë përbënte sfide serioze për Rusinë dhe dominimin e saj regjional në hapësirën post-sovjetike. Politika e vazhdueshme e kundërshtimit të zgjerimit të NATO-s, e cila në rastin e Gjeorgjisë dhe Ukrainës mori përmasa luftarake, ishte një provë vendimtare se Kremlini zyrtar me çdo kusht synonte ta ruajë hegjemoninë rajonale. Madje, këtë e pohoi Sergej Karaganov – ish këshilltar për politikë të jashtme i dy presidentëve, Boris Jelcin dhe Vladimir Putin. Sipas Karaganovit, “…trupat ruse në Gjeorgji i dhanë një kundërshtim të fortë ushtarak logjikës së zgjerimit të pafund të NATO-s, që nëse nuk ndalet, në mënyrë të pashmangshme do të sillte një luftë…”. Mendësia e tillë kundër zgjerimit të NATO-s drejt kufijve të Federatës Ruse shkaktoi edhe krizën në Ukrainë në vitin 2014, në të cilën Krimeja kaloi nën juridiksionin rus, por edhe me invazionin e tanishëm rus kundrejt territoreve ukrainase.

Vetëperceptimi i Kremlinit ndaj pozicionimit të Rusisë në skenë, që nga ardhja në pushtet e Vladimir Putinit, ka qenë që të shndërrohet në një lojtar me peshë globale dhe rreth kufijve të tij të ushtrojë hegjemoni rajonale!

Në kuadër të kësaj periudhe, Federata Ruse e kishte prioritet riorganizmin e politikës së jashtme dhe të brendshme, në mënyrë që të ndjekë një objektiv të vetëm – krijimin e një strukture mbishtetërore, e cila do të kryesohet nga vetë Rusia. Në vizionin e strategëve rusë, faza e ardhshme në zhvillimin e globalizimit do të ketë një karakter të veçantë rajonal. Prandaj duke u nisur nga ky konstatim, konsolidimi i një sfere të gravitetit ekonomik në territoret fqinje, – blizhniyzarubezh – duke përfshirë minimalisht ish-republikat sovjetike – pa përfshirjen e shteteve baltike – është një mënyrë e natyrshme për ta bërë këtë.

Investimi i konsiderueshëm politik dhe financiar në zhvillimin e Unionin Ekonomik Euraziatik (EEU) dhe Organizatës për Traktatin e Sigurisë Kolektive (CSTO) më tepër sesa në zgjidhjen e problemeve regjionale, tashmë konsiderohen si instrumente për promovimin e interesave ruse. Synimi kryesor i Federatës Ruse për të krijuar Unionin Euroazitik shërben si një projekt konkurrues ndaj fuqisë ekonomike të BE-së, ndërkaq CSTO-ja do ta kryejë pothuajse të njëjtin funksion përballë NATO-s.

Madje, kjo u shndërrua në prioritetin kryesor gjatë mandatit të tretë (2012- 2018) presidencial të Vladimir Putinit, ashtu që në fjalimin inaugurues, në mënyrë të qartë dhe deklarative, pohoi se “Vitet e ardhshme do të jenë vendimtare për formësimin e së ardhmes së Rusisë në dekadat në vijim… për të zhvilluar hapësirat tona të mëdha nga Baltiku në Paqësor dhe nga aftësia jonë për t’u bërë lider dhe qendër graviteti për gjithë Euroazinë”.

Institucionalizimi i integrimit euroaziatik dhe ftesa për bashkëngjitjen e anëtarëve të rinj janë përpjekje të Federatës Ruse për të etabluar pozicionin e saj si një pol në rendin shumëpolar. Politika e jashtme ruse e konsideron integrimin dhe qeverisjen rajonale në suaza të decentralizimit të sistemit global të qeverisjes dhe bazë për modelin policentrik të botës. Aneksimi i Krimesë dhe ngjarjet në Ukrainë në vitin 2014, por edhe tani në vitin 2022, përbëjnë përpjekjet ruse për të mbajtur ose, së paku, për ta penguar përafrimin e Ukrainës drejt institucioneve perëndimore.

Në kuadër të integrimeve brenda hapësirës post-sovjetike diplomacia ruse, Ukrainën e konsideronte si një partner prioritar brenda kësaj hapësire. Nga të gjithë anëtarët e mundshëm të Unionit Euraziatik, Ukraina përbënte për Rusinë anëtarin më të rëndësishëm. Projekti rus për këtë Union pa anëtarësimin e Ukrainës do të ishte i destinuar për dështim dhe joefektivitet. Pa Ukrainën, Rusia do të pushojë së qeni euroaziatike. Megjithëse mund ta aspirojë ende statusin perandorak, pa këtë do të bëhet një vend kryesisht aziatik dhe larg Evropës. (Zbignew Brzezisnki).

Në të vërtetë, kriza ukrainase shpërfaqi brenda vetes gjithë gamën e problemeve në marrëdhëniet midis Rusisë dhe Perëndimit dhe atë që nga vitet e 90-ta, si p.sh. mungesën e besimit të ndërsjellë, pikëpamjet e ndryshme mbi “revolucionet me ngjyra”, zgjerimin e NATO-s dhe lojën me shumën zero në hapësirën post-sovjetike në të cilën fitorja e njërit është humbja e tjetrit. Mund të konsiderojmë që, mes tjerash, kjo hapësirë (Evropa Lindore) viteve të fundit u shndërrua në betejë ndërmjet dy vizioneve të ndryshme ruso-perëndimore, në të cilën në disa raste doli në pah edhe dimensioni qytetërimor, siç pretendon edhe Aleksander Dugin.