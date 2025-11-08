Filipinet përgatiten për një supertajfun të ri shkatërrues

Filipinet përgatiten për një supertajfun të ri shkatërrues

Filipinet po përgatiten për një tjetër tajfun potencialisht shkatërrues, më pak se një javë pasi ai i mëparshmi vrau të paktën 200 persona dhe la pas shkatërrime të mëdha.

Tajfuni Fung-wong, i njohur në vend si Uwan, parashikohet të forcohet në një forcë supertajfuni, me erëra deri në 185 km/h, përpara se të godasë ishullin Luzon.

Shërbimi Meteorologjik Filipinas Pagas ka paralajmëruar se stuhia do të sjellë shira të rrëmbyeshëm dhe valë stuhish që kërcënojnë jetën.

Disa shkolla anuluan mësimet ose i zhvendosën ato në internet, ndërsa Philippine Airlines anuloi shumë fluturime vendase.

Tajfuni Fung-wong pritet të dobësohet pasi të arrijë në tokë, por parashikuesit e motit vlerësojnë se ai do të ruajë forcën e tajfunit ndërsa lëviz mbi Luzon.

Pjesët lindore të Filipineve u goditën nga erëra të forta dhe shiu të shtunën.

 

MARKETING

Të ngjajshme

U ‘zhduk’ për disa kohë, rikthehet në skenë ministri i Jashtëm rus: Moska mund të rifillojë provat me armë bërthamore

U ‘zhduk’ për disa kohë, rikthehet në skenë ministri i Jashtëm rus: Moska mund të rifillojë provat me armë bërthamore

SHBA-të përballet me ditën e dytë të ndërprerjeve të fluturimeve

SHBA-të përballet me ditën e dytë të ndërprerjeve të fluturimeve

Rutte: NATO do t’i kushtojë më shumë vëmendje potencialit të vet bërthamor

Rutte: NATO do t’i kushtojë më shumë vëmendje potencialit të vet bërthamor

Biden ‘sulmon’ Trumpin: Ti na turpëron si komb

Biden ‘sulmon’ Trumpin: Ti na turpëron si komb

Taravari: Emërimet e kryetarëve ushtrues detyre shkelin vullnetin e qytetarëve!

Taravari: Emërimet e kryetarëve ushtrues detyre shkelin vullnetin e qytetarëve!

Vazhdojnë aktivitetet e pastrimit të shtratit të lumit Vardar nga NP “Rrugë dhe Rrugica” – Shkup

Vazhdojnë aktivitetet e pastrimit të shtratit të lumit Vardar nga NP “Rrugë dhe Rrugica” – Shkup