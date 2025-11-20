Filipinet dënojnë me burgim të përjetshëm ‘kryebashkiaken spiune kineze’
Një ish-kryebashkiake filipinase, e akuzuar për spiunazh për Kinën, është shpallur fajtore për trafikim qeniesh njerëzore për rolin e saj në drejtimin e një qendre mashtrimi.
Të enjten, ajo dhe tre të tjerë u dënuan me burgim të përjetshëm dhe një gjobë prej mbi 33 mijë dollarë, raporton BBC.
Rasti i Alice Guo ka përfshirë Filipinet për vite me radhë, pasi autoritetet zbuluan një nga qendrat më të mëdha të mashtrimit në vend në qytetin e saj të vogël, Bamban. Rreth 800 filipinas dhe të huaj u shpëtuan më vonë nga qendra e mashtrimit pas një bastisjeje, me shumë prej tyre që thanë se ishin të detyruar të drejtonin mashtrime “kasaphanë derrash”.
35-vjeçarja, e cila u arrestua vitin e kaluar pasi ishte në arrati për javë të tëra, ka mohuar të gjitha akuzat kundër saj.