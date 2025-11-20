Filipinet dënojnë me burgim të përjetshëm ‘kryebashkiaken spiune kineze’

Filipinet dënojnë me burgim të përjetshëm ‘kryebashkiaken spiune kineze’

Një ish-kryebashkiake filipinase, e akuzuar për spiunazh për Kinën, është shpallur fajtore për trafikim qeniesh njerëzore për rolin e saj në drejtimin e një qendre mashtrimi.
Të enjten, ajo dhe tre të tjerë u dënuan me burgim të përjetshëm dhe një gjobë prej mbi 33 mijë dollarë, raporton BBC.

Rasti i Alice Guo ka përfshirë Filipinet për vite me radhë, pasi autoritetet zbuluan një nga qendrat më të mëdha të mashtrimit në vend në qytetin e saj të vogël, Bamban. Rreth 800 filipinas dhe të huaj u shpëtuan më vonë nga qendra e mashtrimit pas një bastisjeje, me shumë prej tyre që thanë se ishin të detyruar të drejtonin mashtrime “kasaphanë derrash”.

35-vjeçarja, e cila u arrestua vitin e kaluar pasi ishte në arrati për javë të tëra, ka mohuar të gjitha akuzat kundër saj.

MARKETING

Të ngjajshme

Ministria e Financave: Nuk ka ndryshime në arkëtimin e TVSH-së gjatë pranimit të dërgesave nga TEMU me ndryshimet në Ligjin e TVSH-së

Ministria e Financave: Nuk ka ndryshime në arkëtimin e TVSH-së gjatë pranimit të dërgesave nga TEMU me ndryshimet në Ligjin e TVSH-së

MPB: Po zhvillohet aksion policor në disa lokacione në Maqedoni

MPB: Po zhvillohet aksion policor në disa lokacione në Maqedoni

Trumpi e nënshkruan në ligj publikimin e dosjeve “Epstein”

Trumpi e nënshkruan në ligj publikimin e dosjeve “Epstein”

Tre palestinezë të vrarë në sulmin e ri ajror izraelit në Gaza pavarësisht armëpushimit

Tre palestinezë të vrarë në sulmin e ri ajror izraelit në Gaza pavarësisht armëpushimit

Pa rrymë disa pjesë të Sarajit, Gazi Babës dhe Çairit

Pa rrymë disa pjesë të Sarajit, Gazi Babës dhe Çairit

Komunikacioni në Maqedoni po zhvillohet në rrugë me lagështi

Komunikacioni në Maqedoni po zhvillohet në rrugë me lagështi