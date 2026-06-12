Filipine, rritet në 55 numri i viktimave nga tërmeti 7.8 ballësh
Numri i viktimave nga tërmeti i fuqishëm që goditi Filipinet jugore në fillim të kësaj jave është rritur në 55, deklaruan autoritetet të enjten, ndërsa ekipet e kërkim-shpëtimit vazhduan përpjekjet në zonat më të goditura të Mindanaos, transmeton Anadolu.
Raportet nga Filipinet tregojnë se dhjetëra njerëz kanë mbetur të plagosur ndërsa disa të tjerë janë ende të zhdukur mes shkatërrimeve të përhapura të shkaktuara nga lëkundjet e forta.
Sipas Agjencisë së Lajmeve (PNA) të Filipineve, zyrtarët lokalë të menaxhimit të fatkeqësive konfirmuan shifrën e përditësuar të viktimave pasi trupa të tjerë u gjetën nga ndërtesat e shembura dhe komunitetet e goditura nga rrëshqitja e dheut. Operacionet e shpëtimit janë penguar nga pasgoditjet e vazhdueshme, strukturat e paqëndrueshme dhe rrugët e dëmtuara që çojnë në qytetet e prekura.
Tërmeti me magnitudë 7.8 ballë goditi brigjet e Mindanaos, duke shkaktuar panik në të gjithë Filipinet jugore dhe duke shkaktuar dëme të mëdha në shtëpi, shkolla, spitale dhe infrastrukturë publike. Qyteti General Santos dhe pjesë të provincës Sarangani janë ndër zonat më të prekura ndërsa autoritetet deklaruan gjendje fatkeqësie për të përshpejtuar përgjigjen emergjente dhe përpjekjet e ndihmës.
Mijëra banorë janë zhvendosur dhe po qëndrojnë në qendrat e evakuimit ndërsa zyrtarët vlerësojnë dëmet strukturore dhe shpërndajnë ushqim, ujë dhe ndihmë mjekësore. Instituti Filipinas i Vullkanologjisë dhe Sizmologjisë ka regjistruar pasgoditje të shumta që nga tërmeti, duke nxitur paralajmërime për banorët që të shmangin ndërtesat e dëmtuara.
Presidenti i Filipineve, Ferdinand Marcos Jr. ka premtuar mbështetjen e plotë të qeverisë për komunitetet e prekura dhe ka urdhëruar agjencitë kombëtare të përshpejtojnë masat e rimëkëmbjes dhe rehabilitimit. Filipinet janë të vendosura përgjatë “Unazës së Zjarrtë të Paqësorit”, një nga rajonet më aktive sizmike në botë, duke i bërë tërmetet një dukuri të shpeshtë në arkipelag.