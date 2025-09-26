Filipçe: VMRO-ja e ndali rritjen e pagave në shëndetësi
“Kjo qeveri tregon dhe dëshmon çdo ditë se punon vetëm për kompanitë e mëdha, për spitalet e mëdha private, ndërsa sistemi shëndetësor po zhytet në kaos, dhe asgjë nuk po bëhet për qytetarët”. Këtë e tha mbrëmë nga Strumica, kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe. Ai theksoi se në çdo fushë të kujdesit shëndetësor ka një problem që qytetarët e ndiejnë drejtpërdrejt mbi supet e tyre.
“Një problem i madh në periudhën e kaluar ka qenë caktimi i termineve për skanime të ndryshme, ndërhyrje kirurgjikale për pacientët. Fatkeqësisht, duhet të them se ka probleme të mëdha dhe mangësi të mëdha në sistemin e kujdesit shëndetësor”, tha Filipçe.
Ai shtoi se punonjësit e rinj të kujdesit shëndetësor janë lënë në mëshirë të fatit, dhe sistemi i kujdesit shëndetësor është jashtë kontrollit.
“Po përballemi me një situatë në të cilën mjekët dhe specializantët e rinj lihen me vete, pa asnjë mbështetje, pa asnjë mbikëqyrje, dhe kur ata fillojnë punën e tyre të vetëm pa asnjë kontroll, dhe sistemi shëndetësor dhe ministria nuk bëjnë asgjë për të vendosur atë sistem kontrolli, ndodhin gabime të mëdha”, tha Filipçe.
Siç tha Filipçe, qeveria e VMRO-DPMEN-së nuk ka bërë asgjë për të përmirësuar statusin e punonjësve të shëndetësisë, ndryshe nga koha kur qeveria e LSDM-së investonte si në infrastrukturën shëndetësore ashtu edhe në rritjen e pagave.
“Më vjen keq që pas atyre politikave gjatë shtatë viteve të qeverisjes së LSDM-së, kur bëmë gjithçka për të rritur pagat, të ardhurat e mjekëve, infermierëve, atyre që punojnë ditë e natë për të mirën e pacientëve, dhe arritëm t’i dyfishojmë, ndonjëherë edhe t’i rrisim dy herë e gjysmë, tani në këto vite e gjysmë të qeverisjes së VMRO-DPMEN-së, punonjësit e kujdesit shëndetësor nuk kanë marrë asnjë rritje. Kjo është provë se kjo qeveri nuk interesohet për mirëqenien e punonjësve, as për shtetin. Më vjen keq që në Ministrinë e Shëndetësisë, në ekipin kryesor këshillimor të ministrit, ka mjekë nga spitale private”, tha kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe.