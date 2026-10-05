Filipçe: Vizita e Von der Leyen zbuloi gënjeshtrat e Mickoskit për identitetin
Venko Filipçe tha në konferencën e sotme për shtyp se vizita e Von der Leyen zbuloi gënjeshtrat e Hristijan Mickoskit rreth kërcënimit të supozuar ndaj identitetit maqedonas.
“Hristijan nuk ka më për çfarë të gënjejë. Ai nuk mund të pretendojë më të jetë patriot që mbron interesat kombëtare, sepse e vërteta është se ato janë të mbrojtura dhe askush nuk do të jetë kurrë, në asnjë mënyrë, në gjendje t’i heqë ato nga ne. Hristijan nuk është i kënaqur me vizitën, natyrisht, sepse Presidentja Von der Leyen ia ka hequr gënjeshtrën”, tha Filipçe.
Ai kujtoi deklaratat dhe premtimet e Mickoskit për Marrëveshjen e Prespës dhe konfirmimin se marrëveshja mbron identitetin kombëtar.
“Ai tha, identiteti është i kërcënuar, ne do ta anulojmë Marrëveshjen e Prespës. Dhe çfarë bëri ky njeri? Asgjë. Ai tha se Marrëveshja e Prespës është një kryevepër e diplomacisë. Presidentja Gordana Siljanovska konfirmoi se Marrëveshja e Prespës mbron identitetin tonë kombëtar”, theksoi kryetari i LSDM-së.
Filipçe theksoi se qëndrimet që LSDM-ja mbron për mbrojtjen e identitetit dhe gjuhës maqedonase janë konfirmuar, ndërsa gënjeshtrat e Mickoskit janë shembur plotësisht.
“Është e qartë se këta njerëz erdhën në pushtet me gënjeshtra, duke u shtirur si patriotë, dhe tani duan të qëndrojnë në pushtet me gënjeshtra. Gjithçka që kemi thënë deri më tani është konfirmuar. Identiteti i ruajtur, i konfirmuar me Marrëveshjen e Prespës. Gjuha e konfirmuar me marrëveshjen e Frontex-it, e nënshkruar në maqedonishten e pastër”, theksoi Filipçe.
Ai theksoi se mbajtja e vendit në izolim kërcënon të ardhmen e tij dhe interesat e qytetarëve.