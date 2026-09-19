Filipçe: Varësia e fondit pensional nga buxheti është rritur ndjeshëm

Filipçe: Varësia e fondit pensional nga buxheti është rritur ndjeshëm

Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, ka deklaruar se varësia e Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor (PIOM) nga buxheti i shtetit është rritur ndjeshëm dhe se gjatë këtij viti për pagesën e pensioneve do të nevojiten rreth një miliard euro nga buxheti.

Në një intervistë për emisionin „Samo intervju“ në Kanal 5, Filipçe tha se mungesa e mjeteve në fondin pensional gjatë viteve të kaluara ishte rreth 500 milionë euro.

Sipas shifrave të prezantuara prej tij, deficiti i fondit në vitin 2024 ka qenë rreth 530 milionë euro, ndërsa në vitin 2025 është rritur në rreth 690 milionë euro. Për vitin 2026, sipas projeksionit të tij, nevojat nga buxheti pritet të arrijnë në rreth një miliard euro.

Filipçe vlerësoi se rritja e vazhdueshme e shumës që sigurohet nga buxheti tregon, sipas tij, përkeqësim të qëndrueshmërisë financiare të sistemit pensional. Ai paralajmëroi se një pjesë gjithnjë e më e madhe e mjeteve për pagesën e pensioneve po sigurohet drejtpërdrejt nga buxheti i shtetit.

Gjatë intervistës, Filipçe kritikoi edhe modelin e rritjes lineare të pensioneve, duke argumentuar se një qasje e tillë nuk është e njëjtë për të gjithë pensionistët.

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