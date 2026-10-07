Filipçe tregon se me cilën parti politike shqiptare do të bashkëpunojë në të ardhmen

Filipçe tregon se me cilën parti politike shqiptare do të bashkëpunojë në të ardhmen

Në emisionin “IMPAKT” në TV Shenja, kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, foli edhe për mënyrën se si partia e tij do t’i ndërtojë koalicionet e ardhshme politike.
“Çdo koalicion që do ta bëjmë më tej do të bazohet në vlera politike dhe në atë se cila parti politike do të pajtohet që të realizojmë bashkarisht, normalisht sugjerimet që do t’i pranojmë bashkarisht, nuk është ajo beton që nuk mund të ndryshohet, por ky është skeleti ynë i atij programi. Çdo sugjerim qëllim mirë dhe në kontekst të politikave me vlerë do të jetë i mirëseardhur por vetëm me parti politike dhe individë të cilët, organizata qytetare, intelektualë të shquar, aktivistë qytetarë e kështu me radhë do të duan ta zbatojnë programin dhe ai zbatim i programit do të kontrollohet nga ana e qytetarëve, është mënyra se si ne do t’i bëjmë koalicionet tona të ardhshme. Do të zgjedhim njerëz siç jemi tani që i dëgjojnë”, deklaroi Filipçe.

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