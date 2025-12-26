Filipçe: SHBA-të paralajmërojnë ligj të posaçëm kundër korrupsionit për Ballkanin Perëndimor, tani gjithçka është e qartë
Në konferencën e sotme me gazetarët, Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, theksoi se Shtetet e Bashkuara, si partner strategjik i vendeve të Ballkanit Perëndimor, kohët e fundit po e rikthejnë fokusin e tyre në rajon, siç dëshmohet nga njoftimi i SHBA-së për një ligj të veçantë për sanksione të veçanta kundër personave të lidhur me krimin dhe korrupsionin.
“Pra, ata po e kthejnë fokusin këtu në Ballkan. Dhe tani pas kësaj, gjithçka është e qartë se çfarë po ndodh. Dhe çfarë po bën qeveria jonë ndërkohë? Ajo interesohet vetëm për njerëzit e vet”, tha Filipçe.
Ai theksoi se ndërsa bashkësia ndërkombëtare po e intensifikon luftën kundër korrupsionit, qeveria e OBRM-PDUKM-së po ndan tenderët midis vetes.
“Kemi parë shembuj të 161 tenderëve, një kompani për 5.3 milionë euro. Një kompani tjetër për 9 milionë euro me vetëm dy punonjës”, theksoi Filipçe.
Filipçe gjithashtu njoftoi se përmes platformës së Ekipit Antikorrupsion të LSDM-së, çdo ditë mbërrijnë qindra dokumente dhe raporte për korrupsion në të cilin është e përfshirë qeveria.
“Qendra Kërkimore për Operacione Korruptive merr qindra dokumente dhe raporte çdo ditë nga qytetarë, punonjës të institucioneve publike, njerëz të afërt me ta dhe anëtarë të OBRM-PDUKM-së, të cilët padyshim janë të ngopur me atë që po bëjnë miqtë e tyre”, tha Filipçe.