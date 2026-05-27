Filipçe: Qytetarët po paguajnë çmimin e politikave të VMRO-DPMNE-së dhe izolimit nga BE-ja
Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, u kërkoi qytetarëve të vendosin në një referendum nëse duan të paguajnë çmimin për politikat kriminale të Hristijan Mickoskit dhe VMRO-DPMNE-së, të cilat po e mbajnë vendin jashtë BE-së.
“Dje dëgjuam Hristijan Mickoskin të thoshte: ‘Nuk ka më lëshime për anëtarësim në Bashkimin Evropian, ne jemi të gatshëm të paguajmë çmimin’. Lindin dy pyetje: cilat janë ato lëshime dhe kush do ta paguajë çmimin? Deri tani kemi dëgjuar për lëshimet. Gjithçka që tha ai ishte, në fakt, një gënjeshtër e madhe. Ai do ta kthente emrin, do ta anulonte Marrëveshjen e Prespës, gjuha, identiteti e kështu me radhë u kërcënuan. Dhe ajo fushatë e rreme ka filluar gradualisht të zbulohet në periudhën e kaluar dhe qytetarët tashmë e dinë, asgjë nga kjo nuk është e vërtetë. Vetë Hristijan Mickoski pranoi se Marrëveshja e Prespës është një kryevepër e diplomacisë. Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova tha se marrëveshja konfirmoi identitetin dhe gjuhën. Dëgjuam Timço Mucunskin të thoshte se anëtarësimi në NATO garanton sigurinë dhe përmirëson klimën e biznesit në vend. Fatkeqësisht, ata nuk e dinë këtë dhe nuk mund ta shfrytëzojnë atë”, theksoi Filipçe në një konferencë për shtyp.
Filipçe tha se çmimin e izolimit nuk do ta paguajnë zyrtarët e VMRO-DPMNE-së, por qytetarët dhe brezat e rinj.