Filipçe: Qeveria teknike nuk mund të shfuqizohet, do të përdorim të gjitha metodat demokratike
Kryetari i LSDM-së, Venko Filipce, përsëriti se grupi parlamentar i LSDM-së po e lë vetëm punën në grupin e punës për Kodin Zgjedhor, duke shpjeguar se do të përdoren të gjitha metodat demokratike në mënyrë që qeveria teknike të mos shfuqizohet.
“Po e lëmë vetëm punën në grupin e punës për Kodin Zgjedhor, sepse Ligji i ri për Qeverinë, i cili po miratohet në këtë mënyrë, është diçka që do të thotë edhe shtypje e demokracisë në vend. Pse? Sepse kushtet që qeveria teknike të hiqet nuk janë pjekur. Nëse një qeveri, një ligj, një qeveri teknike u miratua me konsensus në vitin 2016, u kthye përsëri me kërkesë personale të Hristijan Mickoskit në vitin 2018, dhe në ligj është thënë qartë se kjo do të jetë kështu derisa vendi të hyjë në Bashkimin Evropian”, tha Filipçe.
Ai shtoi se pa qeveri teknike, nuk mund të garantohen zgjedhje të drejta dhe demokratike dhe njoftoi se LSDM do të përdorë të gjitha metodat demokratike.
“Nuk ka garanci pa qeveri teknike në formën që është aktualisht, ligji për zgjedhjet për vitin 2020 i miratuar në vitin 2016, ose përsëri një ligj në vitin 2018, kjo është e vetmja garanci se vendi do të ketë zgjedhje të drejta dhe demokratike, dhe ne jemi të gatshëm të përdorim të gjitha metodat demokratike për të luftuar kundër kësaj”, tha Filipçe.
Në të njëjtën kohë, Filipçe theksoi se gjithçka që po bën qeveria e VMRO-DPMNE-së tani është identike me periudhën e sundimit të Nikola Gruevskit, kontroll të plotë dhe partishmëri të institucioneve, gjyqësorit dhe medias.