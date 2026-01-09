Filipçe: Qeveria teknike nuk duhet të shfuqizohet

Filipçe: Qeveria teknike nuk duhet të shfuqizohet

Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, deklaroi sot se nëse shpallen zgjedhje, LSDM-ja do të marrë pjesë në to dhe do të luftojë me të gjitha mjetet demokratike.

Ai shpjegoi gjithashtu vendimin e tij për të mos pranuar një takim udhëheqësish me kryeministrin Hristijan Mickoski.

“Nuk ka takim për qeverinë teknike. Është vija e fundit e mbrojtjes kundër abuzimit të plotë të vullnetit të lirë të qytetarëve në procesin zgjedhor. Qeveria teknike, e cila është e vetmja mundësi për zgjedhje të drejta dhe demokratike, nuk duhet të shfuqizohet.
Ata nuk e duan sepse kur të hyjë një ministër nga opozita, krimet dhe abuzimet e mëparshme do të zbulohen sinqerisht. Ne e kemi deklaruar qartë se së pari bëhet fjalë për zgjedhje, dhe pastaj për emigrantë për para”, tha Filipçe.

Kryetari i LSDM-së thotë se do të mbështesin të gjitha ligjet reformuese në Kuvend, por informon se kryeministri Hristijan Mickoski nuk ka pranuar asnjë nga sugjerimet e tyre që ia dhanë Ministrisë së Drejtësisë nga grupi i tyre i ekspertëve.

MARKETING

Të ngjajshme

Qeveria e Venezuelës nis lirimin e të burgosurve politikë

Qeveria e Venezuelës nis lirimin e të burgosurve politikë

Situata në Shqipëri: 1 mijë e 587 banesa dhe 13 mijë e 211 hektarë tokë të përmbytura

Situata në Shqipëri: 1 mijë e 587 banesa dhe 13 mijë e 211 hektarë tokë të përmbytura

Lideri suprem i Iranit u drejtohet protestuesve: “Nuk mund ta toleroj bashkëpunimin me të huajt”

Lideri suprem i Iranit u drejtohet protestuesve: “Nuk mund ta toleroj bashkëpunimin me të huajt”

Humb jetën në vendin e punës një person në Dibër, bie nga një ndërtesë

Humb jetën në vendin e punës një person në Dibër, bie nga një ndërtesë

Aleanca për Shqiptarët nis zyrtarisht procesin rreth Kongresit të rregullt

Aleanca për Shqiptarët nis zyrtarisht procesin rreth Kongresit të rregullt

Dy persona nga Shkupi gjenden të vdekur në një shtëpi vikendi në Gostivar

Dy persona nga Shkupi gjenden të vdekur në një shtëpi vikendi në Gostivar