Filipçe: Qeveria teknike nuk duhet të shfuqizohet
Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, deklaroi sot se nëse shpallen zgjedhje, LSDM-ja do të marrë pjesë në to dhe do të luftojë me të gjitha mjetet demokratike.
Ai shpjegoi gjithashtu vendimin e tij për të mos pranuar një takim udhëheqësish me kryeministrin Hristijan Mickoski.
“Nuk ka takim për qeverinë teknike. Është vija e fundit e mbrojtjes kundër abuzimit të plotë të vullnetit të lirë të qytetarëve në procesin zgjedhor. Qeveria teknike, e cila është e vetmja mundësi për zgjedhje të drejta dhe demokratike, nuk duhet të shfuqizohet.
Ata nuk e duan sepse kur të hyjë një ministër nga opozita, krimet dhe abuzimet e mëparshme do të zbulohen sinqerisht. Ne e kemi deklaruar qartë se së pari bëhet fjalë për zgjedhje, dhe pastaj për emigrantë për para”, tha Filipçe.
Kryetari i LSDM-së thotë se do të mbështesin të gjitha ligjet reformuese në Kuvend, por informon se kryeministri Hristijan Mickoski nuk ka pranuar asnjë nga sugjerimet e tyre që ia dhanë Ministrisë së Drejtësisë nga grupi i tyre i ekspertëve.