Filipçe propozon koncept për një dialog të ri shoqëror dhe politik, planin do t’ia elaborojë Mickoskit gjatë ditëve të ardhshme

Lideri i LSDM-së Venko Filipçe sot në konferencë për shtyp ka propozuar një koncept për një dialog të ri shoqëror dhe politik. Pas tragjedisë në Koçan, tha Filipçe, qytetarët reaguan me revoltë dhe hidhërim, sistemi nuk funksionon siç duhet, e për këtë faj, siç tha, kemi të gjitha partitë politike.

Lidhur me takimin e liderëve, tha se sot apo nesër do të kërkojë takim me kryeministrin Hristijan Mickoski, në pajtim me agjendat.

“Bëjë thirrje për një një formë të dialogut politik dhe shoqëror, që do të mundësojë përcaktimin e një strategjie afatgjatë për zhvillimin e vendit. Nevojitet të ndërtohet një sistem që do të funksionojë në dekadat e ardhshme, pavarësisht se cila parti është në pushtet, me udhëzime të qarta në fushat kyçe të jetës shoqërore”, tha Filipçe.

Ai me këtë rast tha se nevojiten reforma thelbësore në drejtësi dhe miratimi i agjendës reformuese me konsensus të gjerë.

“Ajo që i acaron më së shumti qytetarët është partishmëria dhe politizimi. Duhet t’i lirojmë institucionet nga kthetrat e politikës dhe partive, që të rinjtë të kenë një sistem vërtet të mirë, konkurrues dhe kështu të mund të punësohen dhe të avancohen. Vetëm në këtë mënyrë mund ta ngremë ekspertizën në nivelin e duhur dhe të merituar”, theksoi Filipçe.

Ai poashtu theksoi nevojën e zbatimit të reformave thelbësore në shëndetësi dhe arsim.

Filipçe në konferencëln për shtyp, mes tjerash tha se nevojitet që liderët politikë të dakordohen jo vetëm për temat që do të diskutohen, por edhe për mënyrën se si do të zbatohet ky proces, i cili deri më tani nuk ka qenë pjesë e praktikës politike në vend.

Në pyetje të gazetarëve nëse në takim do ta vendos temën për eurointegrime dhe ndryshimet kushtetuese, tha se me siguri do të bisedohet edhe për këtë temë.

