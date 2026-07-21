Filipçe: Pas ujit të ndotur, Gostivarin e kërcënon edhe helmimi nga ushqimi
Nëse institucionet kompetente nuk ndërmarrin masa urgjente dhe serioze, ekziston rreziku i një katastrofe më të madhe në Gostivar, helmim nga ushqimi dhe shfaqje të sëmundjeve si hepatiti A, paralajmëroi sot nga Gostivari kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe.
Filipçe theksoi se situata aktuale kërkon veprime urgjente nga autoritetet shëndetësore dhe përgjegjësi, sepse bëhet fjalë për mbrojtje të drejtpërdrejtë të shëndetit të qytetarëve.
“Nëse uji i pasigurt përdoret ende, një rrezik edhe më i madh kërcënon, dhe ai është helmimi nga ushqimi. Nëse ushqimi nuk lahet dhe nuk trajtohet siç duhet, ekziston rreziku i helmimit nga ushqimi, dhe më pas i sëmundjeve të tilla si hepatiti A. Nuk duhet të lejojmë që një krizë të çojë në një rrezik të ri shëndetësor”, paralajmëroi Filipçe.
Ai kërkoi nga institucionet kompetente që menjëherë t’u përgjigjen pyetjeve që lidhen me llojin e ujit që përdoret në objektet ku përgatitet dhe shërbehet ushqimi dhe kush e kontrollon atë ujë.
“Çfarë lloj uji përdoret në restorante? Çfarë lloj uji përdoret për të larë pjatat, enët e përgatitjes së ushqimit? Çfarë lloj uji përdoret në objektet ku ka tubime masive, siç janë dasmat dhe festimet e tjera? Ku sigurohet ky ujë dhe kush garanton se është i sigurt?” theksoi Filipçe.