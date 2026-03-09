Filipçe paralajmëron rritje të reja të çmimeve, LSDM propozon masa
Kryetari i Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, Venko Filipče, paralajmëroi se në periudhën e ardhshme pritet rritje e çmimeve, duke akuzuar qeverinë se nuk po ndërmerr masa për të mbrojtur standardin e qytetarëve.
Sipas tij, pas rritjes së çmimeve të karburanteve mund të pasojë shtrenjtimi i energjisë elektrike dhe i produkteve bazë ushqimore.
Filipçe tha se partia e tij ka propozuar disa masa për të lehtësuar situatën. Ai propozoi uljen e TVSH-së nga 18 në 5 për qind për derivatet e naftës, si dhe uljen e akcizës për 4 denarë për litër karburant.
Gjithashtu, ai propozoi që për produktet bazë ushqimore të vendoset TVSH 0 për qind, me qëllim që të zbutet rritja e mundshme e çmimeve.