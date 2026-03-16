Filipçe: Nuk ka fjalë që mund të përshkruajnë dhimbjen dhe pikëllimin e familjarëve të viktimave të Koçanit
Përveç kryeministrit Hristijan Mickoski dhe pothuajse të gjithë udhëheqjes shtetërore, në Koçani në përvjetorin e njëvjetorit të tragjedisë në “Pules” ishte i pranishëm edhe lideri i opozitës, Venko Filipce.
Ai u bëri homazhe jetëve të reja që humbën shumë shpejt, duke u shprehur ngushëllime familjeve të tyre.
Filipce theksoi se nuk ka fjalë që mund të përshkruajnë dhimbjen dhe trishtimin që ndjejnë prindërit dhe të dashurit e të ndjerëve.
“Sot në Koçani, u bëjmë respekt të thellë jetëve të reja që humbën shumë shpejt. Nuk ka fjalë që mund të përshkruajnë dhimbjen dhe trishtimin e familjeve që humbën të dashurit e tyre. Ngushëllime prindërve dhe të dashurve të tyre. I përjetshëm qoftë kujtimi i tyre”, njoftoi kryetari i LSDM-së.