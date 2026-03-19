Filipçe: Nuk do të lejoj përçarjen e LSDM-së

Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, theksoi sot në një konferencë për shtyp se nuk do të lejojë që partia të përçahet, duke shtuar se Petre Shilegov punon për VMRO-DPMN-në.

Duke iu përgjigjur pyetjeve gazetareske, ai theksoi se thelbi i LSDM-së është të arrijë dhe ndërtojë konsensus, të ndërtojë politika bazuar në mendimet e shumë njerëzve, por edhe se qeveria mbetet ta ndajë LSDM-në nga brenda.

” Unë dhe udhëheqja e kemi bërë këtë për më shumë se një vit e gjysmë. Kështu ishte, kështu është dhe kështu do të jetë. Dhe ky është thelbi i ndërtimit të politikave të mira, të dëgjohen të gjithë, por unë nuk do të lejoj askënd të punojë për OBRM-PDUKM-në. Dje u lëshua një deklaratë për një lloj platforme dhe njerëz që nuk duan të nënshkruajnë. Ata thonë se OBRM-PDUKM ishte partia më e madhe dhe opozita ishte e shpërndarë, çfarë mund të pritet nga kjo dhe cili mund të jetë sfondi përveç se është shkruar në pallatin e bardhë të OBRM-PDUKM-së dhe është prezantuar si një lloj platforme”, tha Filipçe.

Sipas tij, dyert në LSDM janë të hapura për të gjithë, por jo për keqdashësit.

“E tëra çfarë u ka mbetur është të mos përçajnë, qytetarët e kanë kuptuar se nuk kanë kapacitet për të udhëhequr vendin. Nuk kanë dëshirë apo vizion. Nuk kanë zbatuar asnjë politikë të mirë, përveç disa që kanë mbetur të pazbatuara nga koha e qeverisjes së LSDM-së, theksoi Filipçe.

