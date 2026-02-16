Filipçe: Nikolloski nuk ka gjetur zgjidhje për transportuesit, a do të mbajë përgjegjësi?
Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, ka akuzuar sot zv. kryeministrin Aleksandar Nikolloski për dështimin në gjetjen e një zgjidhjeje për transportuesit e vendit që kalojnë transit nëpër Bashkimin Evropian.
“Nikolloski thoshte: ‘Mos u shqetësoni, problemi i transportuesve është zgjidhur, biseduam me Bashkimin Evropian, nuk do të ketë problem’. Por nuk është zgjidhur”, theksoi Filipçe gjatë një takimi me Organizatën Komunale të LSDM-së në Gjevgjeli.
Ai shtoi se disa kompani tashmë po zhvendosen në Bullgari dhe Kroaci për t’i regjistruar atje aktivitetet e tyre të transportit.
“Shihni se si gënjeu zëvendëskryeministri Nikolloski për transportuesit. Çfarë tha? Mos u shqetësoni, problemi është zgjidhur. Epo, nuk është kështu. A do të mbajë përgjegjësi për mosmarrjen e së vërtetës? Ne biseduam me disa kompani, dhe ato tashmë po zhvendosen në Bullgari dhe Kroaci”, përfundoi Filipçe.