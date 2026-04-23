Filipçe: Nëse hiqet qeveria teknike, LSDM tërhiqet nga puna për Kodin Zgjedhor

Filipçe: Nëse hiqet qeveria teknike, LSDM tërhiqet nga puna për Kodin Zgjedhor

LSDM dhe koalicioni kanë thënë se mund të tërhiqen nga puna për ligjin zgjedhor nëse vazhdon miratimi i Ligjit për Qeverinë, i cili shfuqizon “Qeverinë e Przhinos”.

Venko Filipçe tha se qeveria teknike është e rëndësishme për zgjedhje të drejta dhe se heqja e saj mund të dëmtojë procesin zgjedhor.

Ai akuzoi qeverinë se ka ndikim mbi gjyqësorin dhe përmendi shqetësime edhe për përdorimin e sistemit “Safe City”.

Filipçe e krahasoi mënyrën aktuale të qeverisjes me periudhën 2006–2016 dhe tha se nëse ligji vazhdon të shtyhet përpara, LSDM mund të largohet nga grupi i punës për ligjin zgjedhor.

Ai kujtoi gjithashtu se qeveria teknike ishte pjesë e marrëveshjeve për zgjedhjet e viteve 2016 dhe 2020.

MARKETING

