Filipçe: Mickoski është politikan i cili nxit urrejtje dhe destabilizon shtetin
Kryetari i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, Venko Filipçe i tha kryeministrit Hristijan Mickoski se askush nuk e urren, por të gjithë e përçmojnë.
Filipce theksoi se Mickoski flet për urrejtje, ndërsa ai vetë është burim urrejtjeje, për retorikë shkatërruese që ndan popullin dhe destabilizon shtetin.
“Mickoski tha dje se LSDM kishte një urrejtje patologjike ndaj VMRO-DPMNE-së. Mickoski flet për urrejtje – dhe ai vetë është burim urrejtjeje. Ai ka qenë duke fyer, poshtëruar, përçarë popullin për një vit të tërë dhe duke i quajtur të gjithë ata që kritikojnë politikat e tij të dëshpëruara brejtës dhe shqiponja. Ai ka qenë duke ushqyer frikën për një vit të tërë, duke kërcënuar, duke pështyrë mbi të gjithë – dhe pastaj duke luajtur rolin e viktimës kur populli ia kthen të vërtetën. Ai ka qenë duke folur për destabilizime, sulme hibride për një vit të tërë – ndërsa i vetmi që po destabilizon është ai, me fjalimin e tij të urrejtjes”, tha Filipçe.
Në fjalimin e tij, Filipçe shtoi se përpjekjet e Mickoskit për të heshtur dhe për të mbjellë frikë janë të kota.
“Nuk do ta heshtni askënd. Nuk do ta trembni askënd me kërcënime dhe propagandë – sepse ju kanë lexuar shumë kohë më parë. LSDM nuk do të heshtë para një politikani që e njollos Maqedoninë me urrejtje, që përhap përçarje, që mendon se patriotizmi ka të bëjë me nxitjen e njerëzve kundër njëri-tjetrit. Nga një patriotizëm i tillë, jemi katandisur në një vend pa të ardhme, pa zhvillim, në të cilin gjithçka që bëni ju dhe populli juaj është një strategji për të qëndruar në pushtet”, tha Filipçe, duke shtuar se qytetarët nuk duan ankesa, por zgjidhje, drejtësi dhe një jetë dinjitoze.