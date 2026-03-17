Filipçe: Me propozimet tona, çmimet e derivateve të naftës do të ulen për 15 denarë
Kryeministri gënjen si gjithmonë. Do t’ju mbledhë, do të bëjë ndonjë deklaratë, si të thuash. Nuk e di kujt po i drejtohet. Sa përgjigje ka. Nuk ka asnjë propozim. Kjo duhej të ishte parashikuar, thotë lideri i LSDM-së, Venko Filipçe, në lidhje me masat ekonomike që duhen marrë për të shtypur krizën ekonomike në vend pas konfliktit në Lindjen e Mesme.
Sipas Filipçes, ngjarjet ishin të parashikueshme duke pasur parasysh veprimet ushtarake.
“Që Ngushtica e Hormuzit do të mbyllej ishte parashikuar edhe nga media botërore, vetëm se ne jemi disi të befasuar. Pse të mos bëhet diçka siç bënë të gjitha vendet përreth më parë. Vetëm tani, kur çmimi i derivateve po rritet për herë të dytë, a do të shqyrtojë Kryeministri diçka? Çfarë do të shqyrtojë? Nuk pres që ai të ndërmarrë diçka tani. Ai nuk dëshiron t’i ndihmojë qytetarët dhe shtetin. Çfarë bëri ai për t’i ndihmuar ata me çmimet dhe pagat? Këto janë zgjidhje dhe propozime konkrete ligjore që do ta bëjnë jetën e qytetarëve më të lehtë. Çmimi i një litri karburant do të ulet për mbi 15 denarë, që është një kursim serioz”, tha lideri i LSDM-së në konferencën e sotme për shtyp në lidhje me propozimet e partisë së tij në lidhje me burimet e energjisë në vend.
Filipce propozoi përsëri uljen e çmimeve të taksave rrugore, duke marrë parasysh udhëtimin e qytetarëve. Ai shtoi se kemi taksat rrugore më të shtrenjta në Evropë dhe rrugët më të këqija.
Javën e kaluar, LSDM propozoi uljen e TVSH-së për karburantet nga 18 përqind në 5 përqind, uljen e akcizës me 4 denarë dhe zero TVSH për ushqimet.